Везенков избухна на старта на Евролигата

Александър Везенков и неговият гръцки тим Олимпиакос надиграха трудно Баскония със 102:96 (27:20, 22:28, 24:22, 29:26) като гости в Испания в среща от първия кръг на сезон 2025/2026 в баскетболната Евролига за мъже.

Везенков беше най-резултатен за успеха, записвайки "дабъл-дабъл" от 24 точки и 13 борби, а добави и 1 асистенция за 29 минути на терена.

Баскетболистите на Олимпиакос започнаха отлично двубоя със серия от 12:0, а малко по-късно авансът на гостите стана 15 точки - 19:5. Баскония успя да съкрати изоставането си до 20:27 в края на първия период, а впоследствие и до 29:31 три минути след началото на втората част. Гръцкият тим пак се откъсна с 10 точки при 43:33 и отново при 49:39 при оставащи по-малко от две минути до почивката. Последва серия от 9 безответни точки за домакините, които се доближиха на точка - 48:49 в края на първото полувреме.

Баскония стигна до обрат на старта на третата четвърт, повеждайки с 53:51 и пак при 58:56. Гостите обаче отговориха със серия от 8:0 и си върнаха преднината за 64:58. Испанският състав на свой ред направи серия от 7:0 за 65:64. Размяната на водачеството продължи и преди последните 10 минути Олимпиакос водеше със 73:70.

Заключителният период бе много напрегнат, а ключови изяви имаше и Александър Везенков, за да стигнат гостите до победата.

Сръбският център Никола Милутинов допринесе за успеха, подобно на Везенков, записвайки "дабъл-дабъл" от 12 точки и 14 борби, а Тайлър Дорси реализира 21 точки, 4 борби и 3 асистенции.

За Баскония Тимоте Луваву-Кабаро отбеляза 23 точки, 6 борби и 2 асистенции.

В следващия кръг от Евролигата Олимпиакос ще гостува на друг испански отбор Реал Мадрид на 2 октомври.