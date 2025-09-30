Волейболните герои обещаха още повече на следващите първенства

Ако второто място на световното първенство във Филипините е успех, то това явно не е достатъчно за мъжкия национален отбор по волейбол. Играчите обиколиха центъра на София в открит автобус, който в крайна сметка ги отведе пред храм-паметника "Св. Александър Невски", където Столична община бе организирала тържествена програма.

"Благодаря на прекрасния отбор, страхотни, трудолюбиви момчета, най-добрите ми приятели - заяви звездата на тима Александър Николов. - Абсолютно съм без думи. Много ви благодаря за цялата подкрепа, за съобщенията, за обажданията и за всичко, което направихте за нас през това лято. Много обичам България. Радвам, че успяхме да сплотим една цяла нация. Това е много по-важно от всякакъв медал".

Играчите хвърлиха във въздуха треньора си Джанлоренцо Бленджини и обещаха да направят същото с президента на волейболната федерация Любо Ганев, когато станат световни или олимпийски шампиони.