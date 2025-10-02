Иван Иванов пропуска Финалите на ITF

Световният №1 при юношите - Иван Иванов, няма да вземе участие във Финалите на ITF между 22 и 26 октомври в китайския град Чънду. Информацията бе официално потвърдена, след като от Международната тенис федерация публикуваха кои състезатели ще играят.

За щастие българинът не е контузен, а от щаба му в академията на Рафа Надал са решили състезателят да пропусне надпреварата. Екипът е преценил, че за Иванов вече е приоритет да се фокусира изцяло върху мъжки турнири.

Това означава, че Иванов на практика вече изигра последния си юношески турнир – US Open, където стана шампион. Сега пред него предстоят поне два турнира за мъже през октомври.

Първият е от категория М15 в испанския град Понтеведра и ще се проведе между 6 и 12 октомври на хард.

Иванов влезе директно в основната схема по ранкинг в мъжката ранглиста, като в нея попада и друг от българските млади тенисисти – Анас Маздрашки.

Седмица по-късно 16-годишният Иванов е заявил участие на друг турнир на хард от същата категория в гръцкия курорт Ираклион. В него той също влиза директно в основната схема чрез местата, резервирани за най-добрите юноши.