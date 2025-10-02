Пуснаха картите за ски в Банско

Цените са миналогодишните

Пирин и Рила осъмнаха със снежна покривка от близо 5 см. Спасителите напомниха, че на първо място стои безопасността. Макар все още да е октомври и температурите да не са прекалено ниски, за да се предпазите в планината при сняг, носете подходящо облекло и екипировка.

Винаги проверявайте прогнозата за времето и условията в планината преди да тръгнете. Планирайте маршрута си предварително, като се съобразите с зимните условия и се насладете на времето сред природата пълноценно. Това са златни правила за всеки турист. А в Банско вече се стягат за новия сезон.

Концесионера на ски зоната “Юлен” АД пусна в продажба сезонните карти за лифт съоръженията в ски зона Банско. Цените са същите, като през миналата година и са валидни само до 30.11.2025 (вкл.). Картата за сезона се запазва на 1700 лв., а за децата до 12 години - 900 лв. Сняг заваря и на Витоша.

“Възложихме опесъчаване и следим обстановката. Към момента е спокойно, няма данни за усложнения или проблеми с движението. Това написа кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook. Той посочи, че реакцията е бърза и адекватна, което резултат от реформата в организацията на снегопочистването.