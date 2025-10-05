Макларън остава шампион при конструкторите

Макларън вече официално е шампион при конструкторите във Формула 1 за втора поредна година, след като Ландо Норис и Оскар Пиастри заеха съответно трето и четвърто място в Гран при на Сингапур. Така британският тим вече има 650 точки в класирането, а вторият Мерцедес е с 325 т. шест кръга преди края на сезона.

Пиастри остава начело в класирането при пилотите с 336 т., а Норис е втори с 314 т., докато третият Макс Верстапен е с 273 т. Асът на Ред Бул намали още малко изоставането си, като финишира втори на уличното трасе в азиатския мегаполис, а победата грабна Джордж Ръсел (Мерцедес).

„Никой от нас не знае откъде се взе тази скорост, но сме много радостни“, призна Ръсел, който взе втора победа за сезона след тази в Канада. Двамата с Верстапен проведоха кратък „дуел“ на старта, но Лудия Макс стартира по-бавно от обикновено и не успя да изскочи пред британеца.

Гонката бе първата в Сингапур без нито един отпаднал автомобил, въпреки че петъчните тренировки бяха изпълнени с инциденти, а нито веднъж нямаше и кола за сигурност, което се случва за втора поредна година.