Axios: Тръмп каза на Нетаняху с "изключително твърд" тон да не отвръща на ракетния огън на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е казал на премиера Бенямин Нетаняху с "изключително твърд" тон да не отмъщава на нарушаването от страна на Иран на посредническото от САЩ примирие, съобщи източник от Белия дом пред кореспондента на Axios Барак Равид.

След като публично осъди Израел и Иран за това, което той определи като нарушения на примирието, Тръмп заяви, че ще се опита да спре отговора на Израел. По телефона с Нетаняху Тръмп изрази по "изключително твърд и директен начин" неодобрението си от израелския ответен удар, който е трябвало да бъде извършен от изтребители в Иран.

"Президентът каза на Нетаняху какво е необходимо да се случи, за да се запази прекратяването на огъня. Премиерът разбра сериозността на ситуацията и опасенията, изразени от президента Тръмп", казва вашингтонският източник пред новинарската агенция.

Докато Тръмп настояваше Израел изобщо да не извършва атака, Нетаняху каза на американския си колега, че отмяната на удара не е възможно и че Израел трябва да отговори по някакъв начин на нарушението от страна на Иран.

В крайна сметка двете страни се споразумяха за много по-ограничен удар, като поразиха само една цел и отмениха голям брой други, според Axios.

🚨The Israeli Prime Minister’s Office said that at 7:06 AM local time Iran launched one missile into Israeli territory, followed by two additional missiles at 10:25 AM local time.

🚨“The missiles were intercepted or landed in open areas without causing injuries or damage. In… https://t.co/MX1Es9Juj7