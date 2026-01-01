Близнаците са изпълнени с увереност за предстоящата година, Стрелците срещат трудности в любовта

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Честита Нова 2026 година – нека е успешна, щастлива и изпълнена с вдъхновение! Първият ден на новата година ви посреща с ведро настроение и усещане за вътрешно равновесие. Оптимизмът ви помага уверено да гледате напред към нови възможности, които 2026 г. ви носи. Обвързаните ще се радват на близост и подкрепа от партньора си, а необвързаните могат да усетят интерес към нов човек. Здравето ви изисква внимание: повече сън и хидратация ще върнат тонуса ви.

ТЕЛЕЦ

Честита Нова 2026 година! Нека тя ви донесе любов, изобилие, спокойствие и сбъднати мечти! От сутринта сте изпълнени с вдъхновение и усещане за вътрешна хармония за предстоящата година. Творческият ви потенциал ви носи интересни идеи. Обвързаните ще проведат искрен разговор с любимия им, който ще засили доверието помежду им. Необвързаните могат да имат интересна среща, която ще е ключова в живота им. Здравето ви е добре, изпълнени сте с желание за движение.

БЛИЗНАЦИ

Честита Нова 2026 година! Нека тя ви донесе любов, материална стабилност и много поводи за усмивки! Изпълнени сте с увереност за 2026-а, което ви помага да реагирате адекватно на всяка ситуация и да взимате мъдри финансови решения. Интелектът ви е на високо ниво, а общуването с околните ви носи полезни идеи. Обвързаните да заложат на спокойствие и такт, за да избегнат напрежение във връзката им. Необвързаните ще се вдъхновят от запознанство, което ще започне като приятелски разговор.

РАК

Честита Нова 2026 година – нека ви донесе любов, хармония и сбъдване на мечтите! Започвате деня с оптимизъм и порив за създаване на красота около себе си. Разговорите с близките хора ви носят топлина и лесно намирате общ език с тях. Обвързаните ще усетят близост и споделени емоции с половинката си, а необвързаните ще привлекат внимание с чара си. По отношение на финансите ви е добре да избягвате мащабни покупки. В здравословен план енергията ви е ниска - погрижете се за себе.

ЛЪВ

Честита Нова 2026 година – нека тя ви донесе благополучие, любов и много поводи за усмивки! Все още сте под влияние на празничния дух, който ви подтиква към веселие, флирт и спонтанни удоволствия. Комуникацията с околните ви носи приятни изненади. В любовта се радвате на топлина и искреност. Финансово моментът е подходящ за покупки или за планиране на бъдещи разходи. Здравето ви е стабилно, но редувайте ангажиментите с почивка, за да запазите вътрешния си баланс.

ДЕВА

Честита Нова 2026 година – нека тя ви донесе хармония, здраве, любов и вдъхновение за смели начинания! Чувствате умора и напрежение, затова е важно да си починете. Фокусът ви върху вашите хобита ще ви помогне да възстановите вътрешния ви баланс и настроение. В любовта се препоръчва търпение и внимателно отношение към партньора ви. Избягвайте финансови решения и покупки. Здравословното ви състояние е стабилно, но разходките са ключови за да поддържате енергията си.

ВЕЗНИ

Честита Нова 2026 година – нека тя ви донесе любов, здраве и безброй възможности за развитие и радост! Интуицията ви води към добри идеи за укрепване на отношенията с партньора ви. Мисълта ви работи бързо и продуктивно, а разговорите с приятели ви носят вдъхновение и усмивки. Необвързаните ще срещнат човек, който ще ги впечатли с интелект и чар. Имунитетът ви е занижен, затова пийте повече вода, хранете се здравословно и отделете време за възстановяване.

СКОРПИОН

Честита Нова 2026 година – нека ви донесе здраве, любов, финансово благополучие и приятни мигове! Творческата ви енергия ви вдъхновява за нови идеи и проекти. Въпреки леката умора след празничните дни, усещате стабилност и вътрешен оптимизъм, който ви мотивира. Обвързаните ще се радват на забавни моменти с партньора си, а необвързаните могат да срещнат нови хора с общи интереси. Денят е подходящ за разтоварване чрез спорт, разходка или хоби, което ви носи удовлетворение.

СТРЕЛЕЦ

Честита Нова 2026 година – нека ви донесе здраве, любов и много поводи за радост и усмивки! В любовта ще усетите неразбирателство с партньора ви, за това проявата на търпение и смирение от ваша страна е ключова за спокойствието ви. Планирайте деня си внимателно и отделете време за усамотение, за да възстановите вътрешната си енергия. Грижете се за себе си - разходки, спорт или любимо хоби ще ви помогнат да се отпуснете и да се освободите от натрупаното напрежение.

КОЗИРОГ

Честита Нова 2026 година – нека тя ви донесе любов, успехи и много радостни мигове! Творческата ви енергия е силна и ви вдъхновява за нови проекти и идеи, към които да се насочите през предстоящата година. Обвързаните ще се радват на споделено време с партньора си, а необвързаните могат да срещнат интересни личности с общи ценности, които да изиграят ключова роля в бъдещето им. В здравословен аспект се чувствате добре, а енергията ви позволява да реализирате замислените цели.

ВОДОЛЕЙ

Честита Нова 2026 година – нека ви донесе здраве, любов, финансово благополучие и много успехи! Енергията ви е хармонична и сте готови за нови знания и интересни преживявания. Любовта е източник на радост и вътрешен баланс за вас – отделете време за жестове и внимание към любимия човек. Разговорите с близките ви приятели ви носят положителни емоции и взаимно разбирателство. Възползвайте се от възможност за обучения и социални контакти, като си отделите и време и за спорт.

РИБИ

Честита Нова 2026 година – нека тя ви донесе любов, здраве и безброй щастливи моменти! Въпреки веселбата от предходните дни, моментът може да се окаже напрегнат и изпълнен с предизвикателства, които изискват търпението ви. Не предприемайте сериозни решения – отложете плановете си за по-благоприятен момент. В любовта ще се появят недоразумения и напрежение в отношенията с любимия ви човек, които ще създадат чувство на дистанция помежду ви. Осигурете си време за почивка.

Пожелаваме ви успешна Нова 2026 година!

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg