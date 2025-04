CNN: Конклавът започва на 7 май, от днес Сикстинската капела e затворена за посетители

Кардиналите са избрали 7 май за дата за начало на конклава, който ще избере нов лидер за 1,4 милиарда католици по света, съобщава източник от Ватикана пред CNN.

The conclave to elect a new Pope will begin on May 7 according to the Holy See Press Office.



The Cardinals present in Rome made the decision on Monday at their fifth General Congregation.



The conclave will take place in the Vatican’s Sistine Chapel, which remain closed to… pic.twitter.com/3eYiPof4uu