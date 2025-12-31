Деви, домът ви е пълен с уют и хармония, Водолеите ги очакват конфликти

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Изпълнени сте с позитивна енергия и празнично настроение. Подготовката за празника върви по план, а около вас се усеща хармония и подкрепа от близките ви. В любовта ще се радвате на топлина, споделеност и искрени разговори с любимия ви. От 12:24 до 13:13 ч. не предприемайте важни действия и решения, защото няма да се развият благоприятно за вас. Здравето ви изисква грижа – почивката ще ви се отрази добре. Пожелаваме ви радостен ден и весело посрещане на Новата година!

ТЕЛЕЦ

Уверени сте и минавате през ежедневието в пълна вътрешна хармония. Празничната атмосфера ви носи удоволствие, уют и желание да се насладите на моментите с близките ви. Обвързаните ще усетят повече близост и сигурност във връзката си. Финансите ви са стабилни, но избягвайте импулсивни разходи, особено от 12:24 до 13:13 ч, защото ще съжалявате за тях. Здравето ви е добро, стига да не прекалявате с напитките и храната. Желаем ви весело посрещане на Новата година!

БЛИЗНАЦИ

Изпълнени сте с ентусиазъм и идеи за празничната вечер, а настроението ви е приповдигнато. Денят не е подходящ за сериозни разговори и изясняване на важни теми, особено в диапазона от 12:24 до 13:13 ч., защото няма да се развият благоприятно за вас. Във финансов план избягвайте харчове. Нека обвързаните да дадат свобода и разбиране на любимия си. Здравето ви изисква внимание – ниската енергия подсказва нужда от почивка и презареждане. Пожелаваме ви весело посрещане на Новата година!

РАК

Днес излъчвате чар и търсите удоволствие в уюта на дома. Домашната атмосфера и близките хора ви зареждат с усещане за сигурност. Обвързаните ще се насладят на нежност, внимание и топли жестове в отношенията с любимия им. Финансово денят е подходящ за покупки, но избягвайте периода от 12:24 до 13:13 ч., защото в последствие ще съжалявате. Здравето ви изисква щадящ режим – почивката ще ви е от полза. Пожелаваме ви радостен ден и весело посрещане на Новата година!

ЛЪВ

Сутринта започва за вас със ситуации, които могат да ви извадят от вътрешния ви баланс. Реакциите ви са остри - запазете спокойствие и избягвайте спорове. В любовта проявете търпение - сега не е момент за изясняване на важни теми, особено в диапазона от 12:24 до 13:13 ч., защото резултатът няма да ви хареса. Внимавайте с финансите си – отложете важни плащания. Здравето ще ви се отблагодари, ако си отделите време за уединение и разходка. Пожелаваме ви весело посрещане на Новата година!

ДЕВА

Действате организирано и с усещане за контрол над ситуациите около вас. Домът ви се изпълва с уют, а приготовленията за празника вървят по план. Обвързаните е добре да смекчат тона и да проявят разбиране към партньора си. Във финансов аспект денят е подходящ за разумни покупки, но не и в периода от 12:24 до 13:13 ч., защото няма да са сполучливи. Здравето ви е стабилно, стига да не прекалявате с напитките и храната.

ВЕЗНИ

Заредени сте със силен творчески импулс. Идеите ви са нестандартни и превръщат празничните ви планове в истинско удоволствие. В любовта ще се радвате на флирт, споделени усмивки и емоционална близост с любимия ви. Необвързаните привличат внимание с лекота и могат да преживеят неочаквани моменти. Моментът е подходящ за покупки, но не и в периода от 12:24 до 13:13 ч. Здравето ви е стабилно. Пожелавам ви весело посрещане на Новата година!

СКОРПИОН

Денят ви започва с напрегнати ситуации, които могат да провокират силни емоции във вас. Вътрешното ви равновесие е разклатено, затова е важно да действате премерено. Обвързаните е добре да избягват изясняване на отношенията си с половинката, особено между 12:24 и 13:13 ч. Отложете покупки, важни разговори и сериозни ангажименти. Движение и разходка ще подобрят здравето ви. Пожелаваме ви весело посрещане на Новата година!

СТРЕЛЕЦ

Креативни сте и имате интересни идеи за празника. Общуването с близки и приятели ви вдъхновява. В любовта ще се насладите на топли моменти и споделена близост с партньора ви. Необвързаните могат да срещнат нови и интересни хора. Финансите ви са стабилни, но е добре да избягвате импулсивни разходи особено през периода от 12:24 до 13:13 ч., защото ще съжалявате впоследствие. Поддържайте здравето си с движение и спорт. Пожелавам ви весело посрещане на Новата година!

КОЗИРОГ

Късметът е на ваша страна и всичко се развива според плана и очакванията ви. Чувствате се организирани, уверени и това ви носи спокойствие. В любовта ще се радвате на топли мигове и споделени емоции с партньора ви. Избягвайте импулсивни покупки и рискови решения особено през периода от 12:24 до 13:13 ч. Здравето ви е добро, а умерено темпо на действия от ваша страна и редовни почивки ще засилят енергията ви. Пожелаваме ви весело посрещане на Новата година!

ВОДОЛЕЙ

Напрегнати сте и са възможни конфликти - бъдете смирени. Важните решения изискват спокойствие – обмисляйте внимателно всяка стъпка. Любовните ви отношения ще се развиват хармонично, стига да проявите такт и разбиране към партньора си. Необвързаните могат да насочат енергията си към творчески проекти. Финансите ви са стабилни, но е добре да се въздържате от покупки в периода от 12:24 до 13:13 ч., защото ще съжалявате за тях. Пожелаваме ви весело посрещане на Новата година!

РИБИ

Харизматични и общителни сте и излъчвате положителна енергия. Обичате празничната атмосфера, хубавата компания и спонтанните забавления. В любовта ще се сблъскате с недоразумения с партньора ви, затова е важно да проявите търпение и такт. Финансовите ви въпроси изискват умереност подход – избягвайте импулсивни разходи, особено от 12:24 до 13:13 ч, защото няма да сте доволни от тях. Здравето ви е стабилно. Пожелаваме ви весело посрещане на Новата година!

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg