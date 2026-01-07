Девите са във възход, изпитания предстоят за Рибите

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Подредете пространството около се е си — разчистването ще отвори път към яснота и хармония в личния ви живот. В любовта ще възникнат недоразумения в отношенията с партньора ви, а необвързаните да внимават с впечатленията, които оставят за себе си у околните. Бъдете внимателни с финансите ви и избягвайте импулсивни покупки и рискови инвестиции. Здравето ви изисква почивка и грижа за себе си. На работното ви място ще напредвате добре, ако действате според вътрешния си усет.

ТЕЛЕЦ

Вдъхновени сте да подобрите навиците си и да структурирате по-ефективно ежедневието си, което ви носи усещане за вътрешен комфорт и спокойствие. В любовта се появяват стабилност и яснота в отношенията ви с партньора ви, а необвързаните ги очаква приятна среща. Финансовият период благоприятства за планиране и подреждане на приоритетите и целите ви. Здравето ви е стабилно и жизнеността ви се усеща във всяка стъпка, а грижите за тялото и душата ще усилят енергията и тонуса ви.

БЛИЗНАЦИ

Чувствате се критични и раздразнени, сякаш нищо не върви по очаквания от вас начин. Опитайте се да насочите напрежението към конструктивни действия. В любовта е добре да подхождате с разбиране към партньора ви, а необвързаните - да отделят време за себе си и да се погрижат за собствените си нужди. Финансовите решения е добре да се отложат за благоприятен момент. Здравето ви е стабилно - фокусирайте се върху любимите си хобита и те ще възстановят вътрешния ви баланс.

РАК

Чувствате силно влечение към уюта и топлината на дома ви, както и желание да внесете ред в него. В любовта може да възникнат недоразумения, а необвързаните ще усещат самота. Финансовата сфера изисква предпазливост — не бързайте с решенията и обмисляйте внимателно всяка стъпка. Погрижете се за здравето си - подарете си почивка, тишина и качествен сън. Домашните и творчески занимания ще ви донесат хармония и усещане за сигурност. Грижете се за себе си и слушайте инстинкта си.

ЛЪВ

Създайте ред отвън, за да почувствате истинско равновесие отвътре. Завладява ви творческа енергия, която ви мотивира да внесете красота и подреденост в света около себе си. В общуването ви с околните звучите уверено и естествено печелите подкрепа по отношение на плановете си. Паричните въпроси ще са стабилни, ако подхождате спокойно и без прибързани стъпки. В любовта между вас и любимия ви настъпва доверие, а необвързаните очароват с харизмата си. Здравето ви изисква грижа, движение и почивка.

ДЕВА

Днес сте във вихъра на своята организираща природа — всичко постепенно намира мястото си и носи вътрешно успокоение. В любовния си живот проявявайте нежност, а необвързаните имат шанс за запознанство чрез работа или общ проект. Оставете си място за романтика и спонтанност, не само за перфекционизъм. Финансовата сфера е стабилна. Професионалните задачи се подреждат практично и дават усещане за контрол. Здравето ви е добро, когато поддържате баланс между работата и почивката.

ВЕЗНИ

Излъчвате увереност и естествен магнетизъм, които ви отварят нови възможности. Добрата ежедневна организация ви носи спокойствие и сигурност, че вървите в правилната посока. В любовта проявявате ревност, която събужда страстта в отношенията с любимия ви човек. В служебната ви сфера ще се появят недоразумения, които изискват търпение от ваша страна. Избягвайте покупки - дребни разходи създават напрежение в бюджета ви. Здравословното ви състояние изисква почивка.

СКОРПИОН

Изпитвате желание да помагате и да правите мили жестове за хората около себе си. Интуицията ви насочва към освобождаване от стари вещи и подреждане на дома ви. В професионален план денят ви е ефективен и ви носи добри резултати, а задачите ви се подреждат изненадващо гладко. В любовта ще приготвите изненада за любимия, а необвързаните имат шанс да се запознаят с интересна личност. Обгрижвайте другите, но не забравяйте личните си граници и вътрешното си равновесие.

СТРЕЛЕЦ

Около вас се усеща силно напрежение и дребни препятствия могат да развалят първоначалните ви планове. Вместо да се паникюсвате и да бързате, погледнете ситуацията спокойно и решенията сами ще се появят. Приемете хаоса като сигнал да подредите живота си отвътре навън. Финансово избягвайте импулсивни решения. В любовта се нуждаете от разбиране от партньора ви, а необвързаните да внимават с бързите обещания. Здравето ви реагира на стреса, затова се отдайте на разходки и почивки.

КОЗИРОГ

Денят ви носи усещане за подреденост и вътрешен комфорт, всичко се развива по установен план. Работните ви задачи се подреждат и лесно успявате да приключите важни ангажименти. У дома въвеждате ред и красота, което създава спокойствие и хармония. Финансовата сфера е благоприятна. В любовта цари хармония в отношенията с любимия ви човек, а необвързаните привличат внимание с естествен чар. Физическото ви състояние е добро, имате сили и енергия да реализирате идеите си.

ВОДОЛЕЙ

Хрумват ви прекрасни идеи, които ви вдъхновяват да подобрите навиците си и да се погрижите за себе си. На работното ви място откривате нестандартни решения и успешно приключвате отложени задачи. Финансовата стабилност идва, когато подреждате приоритетите си с хладнокръвие и обмисленост. В любовта ви очакват нежни и топли моменти с любимия, а необвързаните имат шанс да срещнат интересна личност. Организмът ви реагира добре на движение, свеж въздух и позитивна нагласа.

РИБИ

Изпитвате силно напрежение и оставате с впечатление, че околните поставят прегради във взаимоотношенията си с вас. По-добре е да забавите темпото и да не се опитвате да контролирате всяка ситуация. Вътрешният ви свят остава ясен и интуицията ви ви сочи правилната посока. В материален план избягвайте прибързани решения. В любовта проявявайте търпение към партньора, а необвързаните е добре да не бързат с нови връзки. Здравето ви се подобрява с почивка, тишина и достатъчно сън.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg