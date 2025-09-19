Какви данъци плащат играчите в онлайн казината в Румъния?

В технологичното съвремие, телефоните и компютрите са съвсем буквална врата към света. Интернет свързва хората от близо и далеч и само няколко клика дават достъп до дигиталните представителства на редица някога само физически обекти. Сред тях са и казината, които в новия си онлайн вариант трупат все повече популярност.

Докато в България правилата, свързани с тях са леснодостъпни и известни, не така стои въпросът относно онлайн казината в Румъния. Какво дължите на властите в северната ни съседка, ако късметът ви се усмихне и спечелите? Независимо, дали става дума за печалба от сто или милион леи, познаването на правилата може да ви спести редица неприятности. Ето какво е добре да знаете за онлайн казината в Румъния, тяхната регулация, статистики, предлагани възможности.

Кой регулира онлайн казината в Румъния?

Онлайн казината като Cazinouri.bet подлежат на контрол от Националната служба по хазарта ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc). Тя отговаря както за лицензирането на операторите, така и за проследяване на тяхната дейност. Цели осигуряване на отговорно, прозрачно и справедливо предлагане на качествени и безопасни услуги от лицензирани оператори и елиминиране на "сивия" сектор незаконни онлайн и офлайн обекти, ограбващи и държава, и потребители. Защитата включва пакет мерки, като включително следвайки примера на други държави, Румъния иска ограничаване на достъпа до нелицензирани сайтове. За целта отправи официално искане към Google и Meta за спиране на спонсорираните реклами на оператори в черния списък и без лиценз. От тази година, Националната служба по хазарта на Румъния е част от Европейския форум на регулаторите на хазарта (GREF), обхващащ вече 44 регулатора. С други думи, държавата е взела всички мерки, потребителите на онлайн казината в Румъния да се чувстват добре защитени.

Защо румънските онлайн казина са все по-предпочитани?

С население от почти 20 млн. души, Румъния предлага за всеки по нещо. Онлайн казината не правят изключение, като пазарът става все по-богат. Нищо чудно, че авторитетното издание Igamingtoday сочи, именно тази държава като един от най-перспективните и динамични развиващи се пазари за онлайн игри в Източна Европа. Растящите доходи и улесненият достъп до всичко благодарение на технологиите, допълнително стимулират разрастването на сектора. Добрите регулации и контрол от ONJN и Законът за онлайн хазарта, носят повече сигурност и за играчи, и за инвеститори. Мерките целящи предотвратяване на незаконните услуги в сектора целят приравняване нивата на законова надеждност с тези в западна Европа. Всичко това обуславя растящия интерес и на чужди граждани, и на местните, към онлайн казината в Румъния и все по-растящата бройка потребители на тези услуги.

Какво казват цифрите за онлайн казината в Румъния?

Според igamingtoday румънската гейминг индустрия за 2021 г. е спечелила над половин милиард евро, като 56,7% от тях са приходи на онлайн казината. За сравнение, за 2025 г. тези цифри ще нараснат до годишна печалба от впечатляващите близо 2,59 млрд. щатски долара. Възходът ще продължи, като прогнозираният годишен ръст на растежа (Compound Annual Growth Rate, CAGR) до 2029 г. възлиза на 2,42%.

Кой печели повече - физическите или онлайн казината?

Благодарение на все по-добрия достъп до технологии, с 88% от местното население използващо Интернет, онлайн казината са отговорни за все по-голям дял от тези печалби. Местните играчи възлизат на почти 2,4 млн. човека, от които цели 1,3 млн. предпочитат онлайн играта. Сочи се, че 2029 г. потребителите ще нараснат до 3,7 млн. Общо онлайн играчите от цял свят, използващи услугите на дигиталните казина в Румъния от 2,6 млн. през 2021 г. ще достигнат прогнозно 3,7 млн. през 2029 г.

Какви игри предлагат онлайн казината в Румъния?

От традиционните онлайн казино преживявания с дилъри на живо, слот машини и настолни игри, през покер, бинго и лотария, до спортни залози, румънските онлайн казина имат по нещо за всеки фен на този тип забавления.

Дължи ли се данък ако играете в онлайн казино в Румъния?

Законодателната рамка гласи, че всяка печалба, независимо в какъв размер е и дали е придобита при игра във физическо или онлайн казино, подлежи на данъчно облагане. Данъкът е прогресивен - т.е. колкото по-висока е печалбата, толкова по-висок е и процентът на данъка.

Какви са конкретните правила на облагането?

От 4 юли 2025 г. в сила са нови правила за облагането, като то се извършва по следния начин:

До 10 000 леи (2 000 евро): 4%

От 10 001 до 66 750 леи (2 000 – 13 350 евро): 400 леи (80 евро) + 20% от сумата над 10 000 леи

Над 66 750 леи (13 350 евро): 11 750 леи (2 350 евро) + 40% от сумата над 66 750 леи



Готови сте да опитате късмета си?

Ако искате да се забавлявате отговорно и безопасно, вашето място е Cazinouri.bet. Тук събрани са най-добрите онлайн казина в Румъния, всички 100% легални и лицензирани от ONJN. Получавате и бонус за "добре дошли" и оттам нататък - всичко зависи от вас. Знаете правилата! Успех!