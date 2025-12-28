Лъвове, действайте смело, трудности престоят за Козирозите

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Действайте уверено, но си оставете и време за отдих - балансът между двете е ключът към успеха ви. Новият ден ви посреща с увереност и желание да действате смело. Имате идеи, които могат да подобрят процесите на работното ви място и да повишат продуктивността и доходите ви. В любовта ще се радвате на интимни преживявания с любимия ви човек. Погрижете се за здравето си и не прекалявайте с храната - движение, спорт, почивка или срещи с приятели ще ви се отразява отлично.

ТЕЛЕЦ

Времето навън ви действа като магия - разходка или бягство от рутината ще избистрят мислите ви. Настроението ви е позитивно и заразително, доверете се на усещанията си и си позволете радост - когато се чувствате добре, всичко се подрежда от само себе си. Срещите с приятели ще ви носят свежи идеи и поводи за усмивки. Идеален момент е да се погрижите за визията си или да се поглезите с нещо, което ще повдигне самочувствието ви. В любовта ви очаква искрен разговор, който ще ви сближи с любимия..

БЛИЗНАЦИ

Забавете темпото и наблюдавайте случващото се около вас - най-добрите отговори идват, когато сте спокойни и осъзнати. Книга, курс или ново хоби ще вдъхновят идеи, които ще са полезни за вашето бъдеще. По-добре е да оставите важните решения и покупките за по-подходящ момент. Времето със семейството и най-близките ви приятели, ще ви донесе спокойствие и усещане за хармония. Физически сте в добра форма - качественият сън и чистата храна са ключ към добро здраве и тонус.

РАК

Подхождайте с повече доверие към околните и не насилвайте нещата - позволете им да се развиват естествено и ще намерите правилния за път за действие. Обстоятелствата ви приканват да забавите темпото и да обърнете внимание на вътрешния си свят. Сега не е момент за прибързани решения. Домът ви е мястото, където напрежението намалява, а усещането за уют и вътрешна сигурност ви връщат силите. Поглезете тялото си с вкусна храна, ароматен чай и отделете време за себе си.

ЛЪВ

Енергията ви е в изобилие - използвайте я разумно. Доверете се на знаците около вас и действайте смело - късметът е на ваша страна. Спонтанно пътуване, неочаквана среща или разходка могат да се превърнат в източник на вдъхновение. В любовта ви очакват топли мигове, искреност и усещане за дълбока свързаност с любимия. За необвързаните случаен разговор или покана може да се окаже ключ към ново начало. Когато сте естествени, привличате правилните хора и възможности към себе си.

ДЕВА

Периодът е благоприятен за размисъл. Записвайте всяка мисъл и импулс - скоро те могат да се превърнат в реални възможности. Времето със семейството и приятелите ще ви зареди с яснота и вътрешен мир. Здравето ви е стабилно, но не пренебрегвайте нуждата от почивка - спрете за момент и опитайте да презаредите силите си. В любовта бъдете внимателни в отношенията с партньора си - слушайте повече и говорете по-малко, не взимайте прибързани решения.

ВЕЗНИ

Предстоят ви предизвикателства, които ще подложат на изпитание търпението и умението ви да реагирате спокойно. Общуването с хората около вас ще е напрегнато и ще се чувствате неразбрани. Сега не е момент за важни решения - отложете ги за друг момент. Фокусирайте се върху собствените си цели и направете малко стъпки за реализирането им. Здравето ви се нуждае от грижа - не подценявайте почивката. Разходки сред природата и моменти на спокойствие ще ви помогнат да се почувствате добре.

СКОРПИОН

Настроени сте творчески, а това ви насърчава да мислите нестандартно и да поемате смели инициативи. Идеално време е за планиране на пътувания и нови проекти. Очаквайте вълнуващи моменти в любовта - искрени разговори и споделени преживявания ще укрепят връзката ви и ще внесат нова искра в отношенията с любимия. Срещите с приятели ще внесат позитивизъм и нови идеи в ежедневието ви. Не се страхувайте да експериментирате - смелите стъпки днес могат да отключат неочаквани възможности в бъдеще.

СТРЕЛЕЦ

Вдъхновени сте и това открива нови хоризонти пред вас. Поддържайте увереността си - когато вярвате в себе си, шансът е на ваша страна. Плановете ви за развитие и финанси мигат да се реализират, ако ги структурирате с ясна стратегия. В любовта очаквайте изненади - страстни мигове, искрени признания и моменти на близост ще оставят траен отпечатък в сърцето ви. За необвързаните - не се страхувайте да покажете чувствата си - откритото сърце привлича нови възможности за щастие.

КОЗИРОГ

Предстоящите трудности ще се превърнат в урок по търпение и мъдрост - наблюдавайте ситуациите внимателно, преди да реагирате. Моментът не е подходящ за мащабни покупки, важни решения и разкрасителни процедури. Здравословното ви състояние е добро, но не забравяйте да си дадете време за пълноценна почивка. Разходките на свеж въздух ще изчистят напрежението ви и ще повишат енергията ви. В любовта малко такт и внимание ще запазят хармонията и ще засилят връзката с партньора ви.

ВОДОЛЕЙ

Излъчвате магнетизъм и привличате хора, които ще внесат разнообразие и приключение в живота ви. В любовта ще се радвате на приятни изненади, но внимателно подбирайте думите си към партньора, за да се избегнат недоразумения. Времето навън ще ви зареди с енергия и ентусиазъм, и ще засили жизнеността ви. Бъдете отворени към новите срещи - днес всичко може да се превърне в подарък за душата ви. Връзките и срещите с околните ще разширят хоризонтите ви и ще внесат искрена радост.

РИБИ

Следвайте вътрешния си усет и оставете нещата да се случват от самосебе си - понякога най-добрите решения идват, когато им дадете време. Споделените мигове с близките ви ще ви донесат усещане за уют и спокойствие. Здравето ви е стабилно, но не прекалявайте с храните и напитките. Разходките на свеж въздух ще ви заредят и ще възстановят вътрешния ви баланс. Зарадвайте любимия си човек - усмивка, комплимент или любим сладкиш - ще повдигнат настроението и ще подобрят отношенията ви.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот. Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg