Лъвовете срещат трудности, Козирози, очакват ви сигурност и стабилност

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Напредвате към набелязаните цели, но отделете си време и за моменти на наслада. Позволете си удоволствия – масаж, покупка или разходка сред природата ще ви се отразят добре. Професионалните ви ангажименти се движат безпроблемно и постигате успех. В любовта ви очакват приятни изненади и топли момент, споделени с любимия ви човек – насладете се на малките жестове и моментите, прекарани заедно. Благоприятно е за срещи с приятели и обмяна на идеи, които ви вдъхновяват.

ТЕЛЕЦ

Трудът ви и вложената енергия започват да дават видими резултати, което ви изпълва с позитивизъм. Направете нещо приятно за себе си – масаж или разходка за зареждане с положителна енергия. В емоционален план денят ви носи радост и споделеност в отношенията ви с половинката. Работните ви дела се развиват гладко, а общуването с колегите ви носи положителни резултати и удовлетворение. Благоприятно е за финансови стъпки, договори и смели, но премерени действия. Здравето ви е добро.

БЛИЗНАЦИ

Време е да обърнете внимание на себе си – подарете си удоволствие и си осигурете спокойствие. Здравословното ви състояние е стабилно, а енергията ви позволява да се справяте с ежедневните задачи с лекота. В любовта ще възникнат дребни недоразумения, но откритите разговори с партньора ви, ще ги изчистят и ще внесат хармония в отношенията ви. В работната ви среда се изисква концентрация и усилия от ваша страна - възможни са конфликти или недоразумения с колегите ви.

РАК

Обърнете внимание на себе си – създайте си уют, почетете книга и се насладете на спокойствие, това ще ви донесе вътрешен баланс. Любовта ви процъфтява – споделените усмивки и грижа от любимия ви, ще ви донесат радост и хармония. Необвързаните ги очакват приятни срещи и неочаквани флиртове – нови запознанства могат да ви изненадат приятно. Работните задачи се подреждат хармонично и всичко се получава с лекота. Погрижете се за здравето си – осигурите си заслужена почивка.

ЛЪВ

Настъпват моменти на напрежение и неочаквани ситуации, които могат да нарушат спокойствието ви. Трудностите пред вас не са случайни – всяко предизвикателство съдържа ценен урок и ви дава възможност за личен растеж. В любовта ви очакват топли и радостни моменти – за обвързаните това е поднасяне на подарък от любимия човек, а за не обвързаните – приятни срещи, флиртове и усмивки. Пазете здравето си и се доверете на интуицията си – всяко изпитание ви прави по-силни и по-уверени.

ДЕВА

Добре организирани сте и всичко около вас се подрежда с лекота. Ангажиментите вървят по план, но не е подходящ момент за сериозни разговори, сделки или разкрасителни процедури. В любовта може да се появи напрежение в отншенията с вашия партньор, но с търпение и разбиране връзката ви ще се заздрави. Здравето ви е стабилно и се чувствате балансирани и изпълнени с енергия. Завършете деня си с подарък за себе си - нещо красиво, което да ви зареди с позитивна енергия.

ВЕЗНИ

В здравословен план енергията ви е занижена и е важно да се погрижете за себе си – тялото ви ясно подсказва нужда от почивка и възстановяване. Желанието ви за удоволствия и забавления е силно, подходящо време е за хоби, творчество и неангажиращи срещи. Сърцето ви ще се радва на хубави моменти – хармония и интимност с любимия ви човек. А необвързаните ги очакват лек флирт и интересни запознанства. Настроени сте за спа, романтика и приятни разходки с хубава компания.

СКОРПИОН

Чувствате напрежение от сутринта, общуването ви с околните ще ви създаде усещане, че говорите на различни езици. Различия в мненията ви и това на колегите ще ви провокира - запазете спокойствие. Отложете важните разговори и избягвайте покупки. Обвързаните е добре да проявят търпение към любимия си и да не настояват за моментално изясняване на всичко. Необвързаните ще изпитат несигурност относно намеренията на човек, с когото скоро са се запознали. Здравето ви е добро.

СТРЕЛЕЦ

Действайте премерено и вярвайте в идеите си. Настроени сте творчески - дребни хрумвания днес, крият потенциал за бъдещото ви финансово подобрение, ако им дадете време да узреят. Периодът е благоприятен за покупки, срещи, планиране и конкретни стъпки по бъдещи проекти. В любовта ще се радвате на споделени моменти и приятни изненади от партньора ви. Здравословното ви състояние е стабилно, а нови практики, които изпробвате, ще имат дадат добър ефект.

КОЗИРОГ

Всичко около вас е подредено и организирано, което ви носи удовлетворение. Работата ви върви спокойно, а вие усещате стабилност и сигурност в решенията си. Обвързаните ще усетят подкрепа и разбиране от партньора си. Необвързаните могат да се насладят на леки и непринудени разговори, които ще повишават настроението и самочувствието им. Здравословното ви състояние е стабилно. Завършете деня си с приятни моменти, срещи или разтоварваща разходка с приятели.

ВОДОЛЕЙ

Слушайте тялото и интуицията си относно напрегнати ситуации около вас - те ще ви накарат да промените действията и приоритетите си. На работното си място сте подредени и ефективни, но бъдете дипломатични в комуникацията с колегите, за да избегнете конфликти. Обвързаните ще усетят колко важни са подкрепата и разбирането от страна на любимия им. Необвързаните ги очаква покана за среща. Здравето ви е стабилно и ви дава сили да се справите с предизвикателствата.

РИБИ

Комбинирайте ангажиментите си с моменти, посветени на вас самите, за да се почувствате добре. В службата ще възникват ситуации, които са изпитание за търпение ви - запазете спокойствие. Фокусирайте се върху постигнатото, за да изпитате удовлетворение. Чудесен период е за приятелски срещи, които ще ви заредят позитивно. Обвързаните да са внимателни в комуникацията с партньора им, за да избегнат скандали. Здравето ви е добро и ви позволява да се радвате пълноценно на всеки момент.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

