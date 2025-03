Military Watch: ВВС на САЩ потвърждава, че предстоят „трудни избори“, тъй като Китай разработва първия в света изтребител от шесто поколение

Говорейки на годишния симпозиум по военни действия на Асоциацията на въздушно-космическите сили, американският въздушен боен командир Кенет Уилсбах подчерта значителните опасения, възникнали по отношение на напредъка на Китай към разполагането на изтребители от шесто поколение, пише Military Watch.

„Имаме да направим някои избори, докато наблюдаваме какво е произвел Китай и можем да предположим, че знаем за какво е това – за превъзходство във въздуха“, каза той.

„Какво ще правим по въпроса? Не вярвам, че нищо не е опция“, подчерта Уилсбах, като посочи необходимостта военновъздушните сили да продължат напред със собствената си програма за изтребители от шесто поколение Next Generation Air Dominance (NGAD).

Световното разработване на NGAD беше спряно през 2024 г., тъй като ВВС бяха изправени пред влошаваща се бюджетна криза поради големи преразходи на разходите за изтребителя F-35 и междуконтиненталната балистична ракета Sentinel.

Началникът на щаба на военновъздушните сили на САЩ генерал Дейвид У. Алвин на 17 януари цитира по подобен начин представянето на Китай на два нови изтребителя от шесто поколение, за да аргументира , че неговата служба изисква значително повече внимание и инвестиции, за да се изправи пред възникващите предизвикателства.

„Миналия месец Китайската народна република (КНР) публикува видеоклипове не само на един, а на два нови самолета от шесто поколение“, каза той, добавяйки, че неговата „искрена надежда е, че това е привлякло вниманието на Америка и служи като сигнал за събуждане, защото се нуждаем от помощта на нацията, за да напреднем във ВВС с чувството за стратегическа неотложност, което този момент изисква“.

Водещият експерт по китайските програми за изтребители от следващо поколение и автор на книгата China's Stealth Fighter: The J-20 'Mighty Dragon' and the Growing Challenge to Western Air Dominance , Ейбрахам Ейбрамс, впоследствие отбеляза, че е много вероятно Китай да пусне изтребител от шесто поколение преди Съединените щати, подчертавайки, че отбранителният сектор на източноазиатската държава е доказал способността си да разработва нови поколения бойни самолети много по-бързо, отколкото беше възможно в САЩ.

Разработката на J-20, отбеляза той, отне само шест години между първия му полет и пускането му в експлоатация, докато на американските F-22 и F-35 бяха необходими 15 години. Това постави Китай на път да пусне изтребител от шесто поколение в началото на 2030 г., а Съединените щати много по-близо до 2040 г.