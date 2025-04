Newsweek: Войната на Путин в Атлантика - сензори шпионират британските подводници

Руски сензори за подводно наблюдение, за които се смята, че са част от усилията за шпиониране на британските ядрени подводници, бяха открити скрити във води около Великобритания, съобщава Newsweek.

Сензорите бяха открити в британски води, разположени опасно близо до ядрените подводници от клас Vanguard на Кралския флот.

Както съобщава The Sunday Times, тези устройства са били открити от военноморските сили, като някои са достигнали брега, а други са били открити от кораби, специализирани в търсенето на мини.

Откритието предизвика безпокойство в рамките на НАТО, повдигайки спешни въпроси относно националната сигурност, уязвимостта на критичната подводна инфраструктура и сенчестите тактики на Русия в една все по-настоятелна ера на хибридна война.

Британски служители подозират, че тези сензори са били поставени, за да проследяват движенията на флота Vanguard, който формира гръбнака на ядреното възпиране на Обединеното кралство, докато разузнаването сочи още по-смела възможност: свързаните с Кремъл суперяхти може да са изиграли роля в тяхното разполагане.

Последствията са дълбоки. Подводниците Vanguard, общо четири, представляват най-важния стратегически актив на Обединеното кралство, всяка от които може да носи до 16 балистични ракети Trident II D5, въоръжени с ядрени бойни глави. Разположени предимно във военноморската база на HM Клайд в Шотландия, поне една от тях винаги е в морето, поддържайки това, което Министерството на отбраната нарича „непрекъснато възпиращо средство в морето “, което действа незабелязано повече от 56 години.

Откриването на тези сензори предполага, че Русия може да се опитва да пробие тази завеса на тайната, ход, който може да промени баланса на силите в потенциален конфликт.

В допълнение към подводниците, Кралският флот също е идентифицирал безпилотни подводни превозни средства в близост до жизненоважни комуникационни кабели, което предполага по-широка кампания, насочена към подводните артерии на западната свързаност.

Какви точно са тези руски сензори?

Въпреки че Министерството на отбраната не е публикувало подробни спецификации - голяма част от информацията остава класифицирана - експерти спекулират, че това може да е комбинация от акустични и магнитни устройства за откриване. Акустичните сензори, например, улавят звукови вълни, генерирани от витла или корпуса на подводници, преминаващи през водата, технология, усъвършенствана след Студената война.

Russian spy sensors found hidden in UK waters.The devices are designed to spy on Britain’s nuclear submarines and have been identified by the Army as a potential national security threat. British military made the discovery after a number of them washed ashore. pic.twitter.com/ukPNKgZ1HD