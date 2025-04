Newsweek: Потъналата пирамида, която може да пренапише човешката история – монументът датира от преди 12 хиляди години (СНИМКИ+ВИДЕО)

Потъналата пирамида, която може да пренапише човешката история е разположена близо до островите Рюкю в Япония. Историческият монумент може да пренапише всичко, което сме мислили, че знаем за древния свят. Разположен само на 25 метра под морското равнище, мистериозният обект, наречен "Паметникът Йонагуни", продължава да учудва и учудва изследователите от откриването си през 1986 г., пише Newsweek.

Тази гигантска структура с остроъгълни стъпала е висока приблизително 27 метра и изглежда е направена изцяло от камък, което кара мнозина да вярват, че е направена от човека.

Тестовете върху камъка показват, че той е на повече от 10 000 години, което означава, че ако една цивилизация е построила тази пирамида на ръка, нейното издигане се е случило преди този регион да потъне под водата - преди повече от 12 000 години.

