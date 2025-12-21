Ново начало очаква Козирозите, Везните са пред срив

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Денят ви започва с напрежение, което може да провокира във вас импулсивни реакции и влизане в спорове с околните. Анализирайте поведението си и се опитайте да останете спокойни. Новолунието ви насърчава да планирате бъдещи цели. Енергията ви е понижена, отделете си време за почивка или разходка на чист въздух, това ще ви помогне за възстановяване на вътрешния баланс. Подходящо време е за покупки за вас самите или за избиране на подаръци за близките ви. Погрижете се за здравето си.

ТЕЛЕЦ

Неделният ден ви носи добра енергия, която ще ви помогне да се справите с текущите задачи. Отделете си време да помислите за дългосрочните си цели. Благоприятен момент е за забавления и покупки както за вас, така и за близките ви хора. В любовта ви очакват искрени, страстни и топли моменти с партньора ви. Подхождайте към плановете си с увереност и спокойно темпо – няма нужда от бързане. Отделете си време за разходка или спортна активност - това ще ви даде позитивна енергия през целия ви ден.

БЛИЗНАЦИ

Благоприятен период е да планирате и да се фокусирате върху реалистични цели, свързани с вашето бъдеще. Идеите ви са интересни, но разговорите с околните са напрегнати. Не взимайте важни финансови решения – фокусирайте се върху малките стъпки, те ще ви отведат до целта. В любовта бъдете търпеливи и внимателни към партньора си. Отделете си време за разходки и забавления, за да възстановите енергията си. Активност или разходка с приятели, ще ви вдъхне настроение и заряд за целия почивен ден.

РАК

Денят ще бъде напрегнат, затова обърнете внимание на себе си и се фокусирайте върху планирането на бъдещите си цели. Усещате неразбиране от страна на околните и се чувствате уморени, затова бъдете внимателни с решенията си. Намерете време за малки радости и спокойни занимания, които да ви заредят позитивно. В отношенията с партньора си проявявайте търпение, избягвайте напрегнати ситуации и конфликтни моменти. Обърнете внимание на здравето си. Имунитетът ви е занижен, затова отделете си време за почивка.

ЛЪВ

Потърсете баланс между активност и спокойствие. Изпълнени сте с творческа енергия и сте отворени към нови преживявания - внесете разнообразие в ежедневието чрез разходки или пътувания. Подходящо време е за планиране на бъдещи цели. В любовта очаквайте интересни и романтични моменти. Денят е подходящ да обърнете внимание на себе си и на нещата, които ви носят радост. Позитивната ви нагласа ще привлече положителни емоции и приятни изненади. Вслушайте се тялото си и му осигурете това, от което то има нужда.

ДЕВА

Периодът е отличен да помислите как да се реализирате и да си поставите ясни и дългосрочни цели. Комуникацията с близките ви може да бъде напрегната, избягвайте спорове. Насочете се към укрепване на отношенията с партньора ви. Отделете време да обмислите решенията си спокойно, без излишен натиск. Малките радости ще ви помогнат да поддържате вътрешен баланс. Не забравяйте и за почивката – тя е ключова, за да запазите енергията си. Грижата за себе си днес е инвестиция в успеха ви утре.

ВЕЗНИ

От сутринта усещате напрежение и плановете ви се объркват. Енергията ви е понижена и това ви подсказва да забавите темпото. Избягвайте важни решения, финансови сделки и нови проекти. Планирайте личните си цели, без да поемате много ангажименти. Насладете се на удоволствия като танци, разходка или вечеря с приятели. Поставете си като приоритет почивка и не се претоварвайте. Осигурете си достатъчно сън, лека храна и повече течности. Избягвайте стреса и напрегнатите ситуации.

СКОРПИОН

Неделята ви носи позитивна нагласа и яснота относно бъдещите ви цели. Малки удоволствия, като разходка или среща с приятели ще имат силен ефект върху настроението ви. В любовта се радвате на топлина, разбирателство и спокойни мигове с партньора си. Насочете мислите си към личното развитие и посоката, в която искате да се развивате. Планиране на последващите ви стъпки ще ви донесе увереност и вътрешна стабилност. Действайте спокойно и с вяра в себе си – късметът е на ваша страна.

СТРЕЛЕЦ

Моментът е подходящ да изясните идеите си и да поставите основи на важни за вас проекти. Вътрешната ви хармония ви помага да гледате с оптимизъм към бъдещето, като ви дава възможност да видите ясно предстоящите цели и да ги реализирате. В любовта ви очакват топли и страстни моменти с любимия ви човек. Движението, срещите с приятели и времето навън ще възстановят енергията ви. Обърнете внимание на малките удоволствия в живота – те са източник на вдъхновение, баланс и добро здраве.

КОЗИРОГ

Използвайте деня си, за да подредите плановете си и да си поставите ясни цели. Чувствате се стабилни и уверени, сякаш всичко започва да идва на мястото си. Сега е идеалният момент за ново начало и промяна – дайте изява на идеите си и го реализирайте. Съсредоточете се върху задачите си спокойно и с увереност – напредъкът е на ваша страна. Отношенията с партньора и близките ви носят усещане за подкрепа и хармония. Малки радости ще внесат свежест и добро настроение в ежедневието ви.

ВОДОЛЕЙ

Днес е ден за мечти, нови идеи и подреждане на плановете ви – всичко, което обмисляте, може да се превърне в реалност. Позитивната ви нагласа ще ви води уверено към следващите ви стъпки и към нови възможности. В любовта ви очакват топли и хармонични мигове, които ще внесат уют и радост в отношенията ви с любимия ви човек. Разходка сред природата или забавления на открито ще ви заредят с енергия и вдъхновение. Обмислете бъдещи проекти и лични цели, защото по-незначителните планове днес са основа за големи успехи утре.

РИБИ

Възстановете вътрешния си баланс и изяснете целите си. Идеално време е за самоанализ и внимателно планиране на последващи стъпки. Избягвайте напрегнати разговори и конфликти. Днес е добре да отложите финансовите решения и козметичните процедури, защото последствията няма да са добри. Намерете време за разходки, удоволствия и спокойни моменти – те ще ви помогнат да презаредите енергията си и да възстановите вътрешния баланс. Осигурете си достатъчно сън, балансирано хранене и повече течности.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот. Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg