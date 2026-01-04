Овните излизат от зоната си на комфорт, Скорпиони, обърнете се към вътрешния си свят

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Неочаквани ситуации могат да ви извадят от зоната ви на комфорт и да ви накарат да погледнете живота си от друг ъгъл. Това е ясен знак да преразгледате навиците си и да внесете ред и хармония в душата и в дома си. В любовните отношения проявявайте разбиране към партньора си - искреността и спокойният тон са ключът към хармонията. Отложете разходи и важни решения в периода от 12:58 до 13:44 ч., защото той няма да е благоприятен за вас. Осигурете си спокойствие и почивка.

ТЕЛЕЦ

Истинското удоволствие идва, когато отпуснете контрола. Периодът е благоприятен за вас, но забавете темпото и обърнете внимание на чувствата и емоциите си. В любовта е добре да подхождате с нежност и смирение, вместо да опитвате да контролирате ситуацията или да имате високи очаквания. Необвързаните ще привлекат вниманието на околните, но е добре да оставят събитията да се развиват от самосебе си. Във финансов план отложете важни покупки и решения за периода от 12:58 до 13:44 часа.

БЛИЗНАЦИ

Позитивни сте и получавате ценни прозрения и вдъхновение за нови идеи и насоки за вашето бъдеще. В любовта избягвайте сериозни теми и напрегнати разговори, за да запазите хармонията във взаимоотношенията с партньора ви. Във финансов план отложете големи покупки, договори и поемане на нови ангажименти. Осигурете си лично пространство - когато сте спокойни, се раждат най-добрите ви идеи. Здравословното ви състояние се повлиява добре от движение, чист въздух и почивка.

РАК

Създайте спокойна среда около себе си – вътрешният ви баланс започва от дома ви. Вниманието ви е насочено към семейството и родителите ви – отделете им време, внимание и искрена грижа. В любовта ще усетите топлина, нежност и внимание от страна на партньора си, което ще ви донесе чувство за сигурност и близост. Финансово бъдете предпазливи – добре е да планирате, но не предприемайте действия. Здравето ви изисква да забавите темпото и да си осигурите почивка, сън и уединение.

ЛЪВ

Споделяйте емоциите си – това ще ви помогне да намерите вътрешен мир и хармония с близките си. В любовта ви очакват топли моменти с партньора ви, които ще засилят чувтсвата във връзката ви и ще внесат хармония в отношенията ви. Финансите изискват предпазливост – отложете рискови покупки, договори и нови начинания през този ден. Здравето ви се подобрява чрез редовно движение, разходки на открито, упражнения и занимания, които ви зареждат творчески и емоционално.

ДЕВА

Насладете се на домашния уют – там ще откриете спокойствие и енергия за следващите дни. Подходящо време е да подредите пространството около себе си и да направите промени, които да подсилят вътрешната ви енергия. В любовта жестове към любимия ви човек имат по-голям ефект от дълги разговори и анализи. Финансово е добре да отложите сделки и важни решения за по-благоприятен период. Здравето ви е добре, но се препоръчват разходки на чист въздух и време за пълноценна почивка.

ВЕЗНИ

От сутринта усещате напрежение, което провокира емоционални реакции и тества способността ви да запазите спокойствие. Контактите ви със семейството и родителите ви са изострени. В любовта проявите на разбиране към любимия човек ще запазят хармонията в отношенията ви. Финансово е добре да избягвате рискове и да отложите важни решения относно покупки. Здравето е стабилно, но заслужава да отделите време за почивка, разтоварване и дейности, които ще ви заредят с енергия.

СКОРПИОН

Изпитвате нужда от усамотение и внимание към вътрешния си свят. Забавете темпото и насочете енергията си към себе си и спокойствието си - така ще откриете правилната посока за вас. В любовта щастливите отношения идват чрез взаимно уважение, разбиране и внимание един към друг – поддържайте хармонията в отношенията ви. Финансово отложете големи покупки и важни решения. Физическото и емоционалното ви състояние се подобряват чрез балансирано хранене, движение и време за почивка.

СТРЕЛЕЦ

Мислите ви са насочени към преоценка на отношенията в семейството ви – моментът е подходящ за размисъл, а не за кардинални действия. Прекарвайте време в уюта на дома и си осигурете достатъчно време за почивка и спокойствие. В любовта ви очакват хармонични моменти, спонтанни жестове на внимание и взаимно разбиране с партньора ви, които ще заздравят връзката ви и ще внесат усещане за близост и споделеност. Финансово е добре да отложите важни решения и нови ангажименти.

КОЗИРОГ

Денят ви е изпълнен с напрежение и усещане за самота. Ще срещнете разминаване в мненията и възгледите ви с околните, което може да ви изнерви и да предизвика импулсивни реакции от ваша страна. Очаква ви приятно обаждане или изненадваща среща, която ще ви донесе усмивки и усещане за радост. Финансово може да очаквате стабилност и неочаквани приходи, които ще внесат чувство на сигурност и спокойствие относно бюджета ви. Отделете време за движение, спорт и почивка.

ВОДОЛЕЙ

Енергията ви е насочена към генериране на идеи, които могат да имат значимо отражение върху бъдещето ви. Създаването на комфортна и хармонична атмосфера у дома, ще ви помогне да възстановите вътрешния си баланс. В любовта ви очаква благоприятно развитие – малък жест или дума може да заздравят връзката с партньора ви и да ви донесе поводи за усмивки. Не е подходящо време за финансови решения – отложете ги. Включете нови навици в ежедневието си, които да подобрят тонуса ви.

РИБИ

Събитията ще се развиват благоприятно за вас, ако се вслушате в интуицията си и следвате вътрешния си усет. Вслушайте се в гласа на сърцето си – решенията ще се подреждат естествено и с лекота. В любовта проява на ревност към партньора ви може да създаде напрежение и да засегне доверието във връзката ви. Финансово избягвайте резки промени и действия – изчакайте благоприятен период. Здравословното ви състояние е стабилно, а почивките ще възстановят енергията ви.



Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg