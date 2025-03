Politico: Полша се готви за война

Полша запазва дълбоко чувство на предпазливост към Русия, след като беше "колония" на Москва в продължение на почти два века, пише POLITICO .

Инвазията на Путин в Украйна засили това безпокойство. Сега Полша, страната с най-голям принос в отбраната на НАТО с бюджет от 4,7% от БВП, която има най-голямата армия в ЕС и инвестира милиарди евро в самолети, ракети, танкове и артилерия, подготвя населението си за война.

Откакто Полша разкри целта си да обучи всеки възрастен мъж за война, притежаването на полски паспорт придоби ново значение.

И статутът на холивудска звезда не прави изключение

— Няма от какво да се страхувате! Полският премиер Доналд Туск се пошегува във видео в социалните мрежи, адресирано до американския актьор Джеси Айзенбърг. 41-годишният Айзенбърг получи полско гражданство по-рано този месец за ролята си в "A Real Pain", номинирана за Оскар драма за двама отчуждени еврейски братовчеди, които се събират отново на турне в Полша за Холокоста.

Няколко дни след като Айзенбърг стана полски гражданин, Туск разкри планове за драматична военна експанзия. "Ще ви осигурим такова обучение, че новата роля на Джеймс Бонд да бъде ваша!" каза Туск, като подчерта, че обучението е доброволно.

Jesse, zapraszam do Polski!

