Раците се радват на семеен уют, Стрелците ги очакват напрегнати моменти

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Периодът е подходящ да се отдръпнете от шума и да обърнете внимание на себе си и на близките си хора - подарете си тишина, топъл чай и уют – това ще възстанови енергията ви и ще ви даде яснота за следващите ви стъпки. Подходящ момент е за грижа за външния ви вид и обмисляне на бъдещи пътувания. Колкото повече избягвате напрежението и се дистанцирате от чуждите емоции, толкова по-хармонично ще се чувствате. Покажете чувствата си чрез внимание и присъствие.

ТЕЛЕЦ

Следвайте импулса си за удоволствия, но слушайте тялото си и си осигурете почивка. Настроението ви е приповдигнато и ви насочва към забавления и срещи. Очакват ви хрумвания, които могат да се превърнат в нещо полезно за вашето бъдеще. Денят е добър за социални контакти и покупки, които повдигат духа ви. Важно е обаче да редувате активността с моменти на почивка. В добра физическа форма сте – движението ще ви подейства презареждащо. Смехът и времето с близките ви ще ви заредят позитивно.

БЛИЗНАЦИ

Ще срещнете трудности в ежедневието и енергията ви ще се понижи. Не е подходящ момент за важни решения или изясняване на отношенията ви с околните – търпението ще е най-силният ви съюзник. Творчеството и любимите ви занимания са най-добрият начин да се освободите от натрупаното напрежение. Разходка на чист въздух ще ви донесе облекчение. Подхождайте с внимание и разбиране към партньора си – изслушвайте го спокойно и избягвайте прибързани реакции, за да запазите хармонията помежду ви.

РАК

Късметът е на ваша страна - възползвайте се. Отделете време за близките си хора и приятелите си – тяхната компания ще ви зареди с положителна енергия. Слушайте тялото си и се погрижете за здравето си – то е вашият най-ценен ресурс. Разходете се на открито, хранете се здравословно и си почивайте. В любовта ви очакват топли и искрени моменти – обърнете внимание на малките жестове и споделеното време с партньора, защото именно те ще засилят близостта и взаимното разбирателство.

ЛЪВ

Започнете деня си с хоби – това ще повдигне настроението ви и ще ви зареди с енергия. Помогнете на хора в нужда и направете добро - дори една ваша усмивка може да промени деня на някого. В любовта всичко върви гладко – насладете се на интимни моменти с партньора си. Сега е подходящ момент за пътуване до родното ви място. Слушайте тялото си и му дайте това, от което има нужда – разходка, достатъчно вода, здравословна храна, те ще ви помогнат да запазите енергията си.

ДЕВА

Енергията около вас днес е напрегната, което прави общуването ви с околните трудно. Не бързайте с важни решения, покупки или големи проекти – отложете ги. Насочете усилията си към спорт, забавления или занимания, които ви доставят радост. Уединението ще ви помогне да възстановите вътрешния си баланс и да се презаредите. Разширете мирогледа си с нови знания, книга или интересно хоби. Отделете време за себе си - моментите на спокойствие ще облекчат стреса и ще внесат хармония в ежедневието ви.

ВЕЗНИ

Вътрешната ви нагласа ви води към спокойствие, осъзнатост и яснота за това накъде искате да поемете. Контактът с вода, като посещение на минерален извор, басейн или СПА ще ви помогне да възстановите енергията си. Позволете си да бъдете искрени с партньора си – когато говорите от сърце и слушате с внимание, любовта помежду ви се задълбочава. Здравето ви изисква внимание – забавете темпото и си отделете време за почивка. Общуването с близките ви ще ви донесе усещане за подкрепа и за сигурност.

СКОРПИОН

Днес усещате ясно кои са правилните решения за вас и ги взимате с лекота. Добронамерени сте и сте готови да помогнете на хората около вас. Разговорите с близките ви текат гладко и създават усещане за хармония. Намерете време за забавления и топли мигове с любимите хора – те ще ви заредят с енергия и радост. Не пренебрегвайте здравето си, инвестирайте в лека физическа активност или разходка на открито – свежият въздух ще ви вдъхне сила и настроение. Денят е идеален за промени – дръзнете да ги предприемете!

СТРЕЛЕЦ

Взаимоотношенията с близките ви ще се окажат напрегнати и изпълнени с недоразумения, затова запазете спокойствие и контрол върху емоциите си. Не се претоварвайте – отдайте се на забавления, разходки и спокойни моменти, които зареждат духа ви. Творческата ви енергия е силна – изразете себе си чрез изкуство или хоби. Отидете на спокойно място, където да изясните мислите си и да се свържете със себе си. Обърнете внимание на здравето си и не пропускайте възможности за пълноценна почивка.

КОЗИРОГ

Настъпва идеален период за срещи с приятели и забавни моменти, които ще повдигнат настроението ви. Не забравяйте да отделите време за себе си и да се погрижите за здравето и тонуса си. Споделените мигове с близките ви ще укрепят отношенията с тях и ще ви донесат усещане за топлина. Излезте на разходка – свежият въздух ще ви вдъхнови. Обърнете внимание на малките жестове към партньора си – усмивка, добра дума или нежно докосване могат да засилят близостта ви и да внесат хармония в отношенията ви.

ВОДОЛЕЙ

Изпитвате силно вдъхновение днес то и ви подтиква към смели проекти. Активности на открито, спорт или пътувания ще ви заредят с позитивна енергия. Намерете баланс между почивка и забавления, за да поддържате тонуса и хармонията си. Бъдете внимателни с храната и напитките – здравословните навици ще подсилят енергията ви. Неочаквани събития могат да ви изненадат приятно – бъдете отворени към нови възможности. Срещите с приятели и споделените моменти с близки ще ви донесат радост, смях и нови впечатления.

РИБИ

Прекарано време край вода – река, басейн или море, в комбинация с дълбоко дишане, ще ви помогне да се почувствате освежени и вътрешно спокойни. Изпълнени сте с доброта и благодарност, което прави контактите ви с околните топли и позитивни. Правите добрини, които носят радост и значими промени както в живота на другите , така и във вашия собствен. Активности като спорт и разходки ще ви помогнат да поддържате доброто си настроение. Не пренебрегвайте здравето си – осигурете си време за почивка.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg