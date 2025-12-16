Разкриват директни полети от София до Варшава

Една от водещите нискотарифни авиокомпании в България - Wizz Air, започва да изпълнява редовни директни полети от София до Варшава (Модлин).

Полетите до полската столица ще се изпълняват четири пъти седмично – в понеделник, сряда, петък и неделя. Билетите са вече в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията.

Новият маршрут от България до Полша е в продължение на стратегическото решение на Wizz Air да възобнови своята база на летище Модлин във Варшава. С добавянето на новия маршрут, авиокомпанията ще предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от София.

"Варшава е една от най-динамичните и бързоразвиващи се европейски столици, която днес впечатлява както с богата история, така и със своето модерно развитие. Старият град на Варшава е включен в списъка на ЮНЕСКО и предлага възможности за романтични разходки до впечатляващи забележителности, сред които и Кралския замък. От друга страна модерната част на града привлича с архитектура и футуристични музеи като Двореца на културата и науката. Полската столица е идеалната дестинация както за бизнес пътувания, така и за културни обиколки, шопинг и вълнуващи градски почивки", посочват от авиокомпанията.