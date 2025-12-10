Бизнесът иска фонд за повече редовни полети до Варна

Има заплаха от сериозен спад на немските туристи

Представители на туристическия бизнес във Варна отново искат общината да създаде финансов фонд, чрез който да се стимулира задържането и развитието на редовните полети към града. В писмо до кмета Благомир Коцев, председателя на Общинския съвет Христо Димитров и ресорните комисии на местния парламент хотелиери, туроператори, браншови организации и концесионера на летището “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД настояват от туристическия данък за 2026 г. да бъдат заделени 2 млн. евро, които да се ползват целево за подобряване на транспортната свързаност на града.

Искането е мотивирано от заплахата от сериозен спад на немските туристи, след като по решение на Sun Express авиокомпания Electra Airways прекратява редовните си полети от 7 германски летища до Варна през следващата година. По данни на бизнеса около 40% от пристигащите в града и курортите немски туристи ползват именно тези линии. Тази година от общината отчетоха близо 35% ръст на гостите от ключовия пазар. През следващата обаче, при липсата на механизми за привличане на нови авиокомпании неминуемо ще има негативен ефект както въху туризма, така и върху приходите в общинския бюджет, пишат вносителите на идеята и посочват, че аналогични фондове вече са създадени в Бургас и Пловдив.

Във Варна през март Общинския съвет одобри създаването на фонд с бюджет между 1,5 и 2 млн. лв., но той така и не се случи. Вместо това общината влага 750 000 лв. за дигитална и чрез специални бюра реклама в четири немски провинции. Бизнесът адмирира мярката, но посочва, че тя няма да е достатъчна, за да гарантира стабилен летен сезон догодина.

Предложението ще се гледа утре в комисията по туризъм към Общинския съвет.