Съдбоносна среща очаква Телците, Лъвовете се радват на романтика

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Денят започва с усещане за вътрешно напрежение. Важно е да анализирате реакциите си и да се опитате да запазите спокойствие при провокации. Подходящ момент е за избиране на подаръци и за дребни покупки за дома. Енергията ви е слаба, затова отделете време за почивка. Благоприятен период е за разходка, това ще ви помогне да възстановите вътрешния си баланс. Новолунието в Козирог насърчава постигане на бъдещи цели и планоране, особено в личен и професионален аспект.

ТЕЛЕЦ

Енергията ви е силна и ви помага да реализирате текущите задачи. Новолунието в Козирог ви насърчава да се замислите за целите си през предстоящата годината, затова си отделете време и ги запишете. Периодът е благоприятен за инвестиции и за покупки, както за вас, така и за близките ви. Неочаквани срещи или разговори могат да се окажат значими за вашето бъдеще. В любовта може да очаквате топли и романтични моменти с партньора, които засилват близостта по между ви.

БЛИЗНАЦИ

Идеите ви са вдъхновяващи, но напрежение в комуникацията може да доведе до конфликти. Не е подходящо време за големи покупки или финансови решения. В любовта е препоръчително да бъдете търпеливи и да избягвате спорове. Отделете време за почивка, разходки и забавления, за да се възстановите. Нови занимания с приятели или спорт ще ви помогнат да се почувствате добре. Подредете мислите си и използвайте енергията на новолунието, за да си набележите реални цели за в бъдеще.

РАК

Сега е важно да се съсредоточите върху себе си и малките стъпки, които можете да предприемете в посока стабилност и баланс. Новолунието в Козирог ви подкрепя да планирате внимателно бъдещите цели и да обмисляте действията си. Избягвайте напрежение и конфликти с околните. Насладете се на малките радости и моменти на спокойствие. В любовта потърсете топлина и хармония чрез искрени разговори и внимателно отношение. Отделете време за почивка, за да заредите тялото и ума си за предстоящата седмица.

ЛЪВ

Настроени сте творчески и с желание за нови преживявания. Новолунието в Козирог ви подкрепя да обмислите и планирате бъдещите цели. Внесете разнообразие в ежедневието си чрез разходки, кратки пътувания или посещаване на нови места. Съботата е подходяща да се поглезите и да си направите подарък. В любовта са възможни интересни срещи и романтични моменти, които ще внесат топлина и хармония в дните ви. Възползвайте се от вдъхновението си, за да внесете свежест и хармония в ежедневието.

ДЕВА

Отделете време за себе си и го прекарайте сред природата. Новолунието в Козирог ви насочва към обмисляне на дългосрочни цели и планиране на тяхното реализиране. Комуникацията с близките е напрегната, затова избягвайте конфликти и спорове. Денят не е подходящ за покупки или нови финансови ангажименти. Дайте си време за почивка и удоволствия, за да възстановите силите си и да запазите вътрешен баланс. Насочете енергията си към укрепване на връзката с любимия човек.

ВЕЗНИ

През първия почивен ден сте напрегнати и плановете ви се объркват. Липсва ви енергия и има риск от избухливи реакции, затова е важно да забавите темпото. Насладете се на малки удоволствия – разходки, кратки излети или срещи с приятели ще ви помогнат да се възстановите. Избягвайте важни решения, финансови ангажименти и нови проекти. Новолунието в Козирог насочва към постигане на вътрешно равновесие и реализиране на лични цели, затова е добър момент за планиране.

СКОРПИОН

Настроени сте позитивно и сте вдъхновени да обмислите бъдещите си цели. Новолунието в Козирог е отличен момент да ги запишете и да помислите как да ги реализирате стъпка по стъпка. Поглезете се с малки радости — покупка, разходка или специален момент за себе си ще ви донесе удовлетворение. В любовта ще се радвате на хармонични и топли моменти с партньора. Създайте спокойна среда, отделете време за вас самите и насочете мислите си към личното развитие и себереализация.

СТРЕЛЕЦ

В хармония сте със себе си и имате позитивна нагласа за предстоящата година. Новолунието в Козирог е отличен момент да обмислите целите си, да ги запишете и визуализирате, като така задавате посока за вашето бъдещето. Периодът е благоприятен за планиране, структуриране и реализиране на важни за вас проекти. В любовта ви очакват топли и приятни моменти, които ще засилят близостта с партньора ви. Разходките, спортът и времето прекарано с приятели ще ви освежат и ще възстановят силите ви.

КОЗИРОГ

Чувствате стабилност и сте здраво стъпили на земята, което ви позволява да подреждате задачите си спокойно. Новолунието във вашия знак ви дава възможност да формулирате желанията си и да обмислите стъпките за тяхната реализация. В любовта се радвате на хармония, а отношенията с близките ви носят спокойствие. Кратки разходки или почивка ще ви помогнат да запазите баланс и вътрешно спокойствие. Използвайте почивните дни за структуриране на плановете си и за малки радости, които ще ви вдъхновят.

ВОДОЛЕЙ

Тази събота е подходяща за мечти, нови идеи и организиране на планове за бъдещи проекти. Позитивно настроени сте и мислите за следващите стъпки в личния и професионалния живот. В любовта ви очакват топли и хармонични моменти, които укрепват връзката с партньора. Разходки, масаж, спа, забавления, срещи с приятели и активности на открито ще ви заредят положително с енергия. Стремете се към баланс между работа и почивка, за да запазите добър тонус и вътрешно спокойствие.

РИБИ

Днес мислите трезво и анализирате преживяното през изминалата седмица като оценявате уроците и постигнатото. Новолунието в Козирог ви подкрепя да набележите нови цели и да помислите за тяхната реализация. Съботният ден е подходящ за самоанализ и планиране. Комуникацията ще бъде напрегната, затова избягвайте спорове и конфликти. Отложете финансови сделки и козметични процедури. Отделете време за почивка, разходки и малки удоволствия, за да възстановите вътрешния си баланс.

