Скорпионите ги очакват трудности, Близнаци, късметът е на ваша страна

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Енергията ви е силна през настоящия ден и това ви помага да се справяте с лекота с всички ангажименти. Хрумват ви интересни идеи, които имат потенциал да се развият в успешни начинания. Професионалните задачи се подреждат лесно, а плановете ви дават добри резултати. Подходящ момент е за финансови решения, сделки и разумни инвестиции. В личния ви живот ще се радвате на приятни мигове с партньора си. Движението и леката физическа активност ще ви помогнат да поддържате тонуса и доброто си здраве.

ТЕЛЕЦ

Още от сутринта усещате напрежение, което затруднява изпълнението на ежедневните ви ангажименти. Някои от плановете ви няма да се развият според очакванията ви и ще се наложи да се адаптирате спрямо ситуацията. Не е подходящ момент за прибързани решения, а по-скоро за наблюдение и обмисляне на бъдещи проекти. В любовта ви очакват споделени мигове с партньора ви, които ще внесат сигурност в отношенията ви. Отделете време за разходка, за да се презаредите и да се освободите от стреса.

БЛИЗНАЦИ

Късметът е на ваша страна и това ви помага да се движите уверено по пътя към вашите мечти. Мислите ви са ясни, което ви помага лесно да планирате следващите си стъпки. В семейната ви среда ще се появи напрежение и разногласия с близките ви - бъдете търпеливи. Не е подходящ момент за финансови решения и покупки. Творчески занимания ще ви помогнат да се отпуснете и да почувствате вътрешно удовлетворение. Отдайте се на дейност, която ви носи радост и ви зарежда с положителни емоции.

РАК

Подхождате към ангажиментите си с позитивна нагласа и това ви помага да постигате добри резултати на работното ви място. Подходящо време е да обмислите бъдещи финансови ходове, покупки и начини за повишаване на доходите си. В любовта ви очакват романтични моменти и близост с партньора ви. Здравето ви изисква внимание, затова не се претоварвайте - почивайте си, раздвижвайте се и избирайте здравословни храни. Срещите с приятели и приятните занимания ще ви помогнат да се разтоварите.

ЛЪВ

Чувствате се стресирани, а липсата на разбиране от страна на околните може да ви обезкуражи. В семейната среда възниква разминаване в мнението ви и това на близките ви, което създава напрежение. Не е подходящ момент за важни разговори, сделки, покупки или взимане на сериозни решения. Периодът е добър за обмисляне на бъдещи планове, но не и за предприемане на действия по тяхната реализация. Отделете време за дейност, която ви носи удоволствие и ви помага да възвърнете спокойствието си.

ДЕВА

Подходящ момент е да се видите с приятели, като споделеното време с тях ще ви донесе спокойствие, подкрепа и добро настроение. Опитвате се да подобрите начина, по който организирате времето и задачите през деня си. Бъдете внимателни в комуникацията с близките си, проявете търпение, за да избегнете конфликт. В любовта се усеща дистанция и липса на емоционална близост с партньора ви - важно е да изразите мнението си спокойно. Периодът не е благоприятен за мащабни покупки.

ВЕЗНИ

Денят ви носи усещане за вътрешно спокойствие. Разумът и емоциите ви работят в синхрон, улеснявайки ви във вземането на важни решения. Можете ясно да визуализирате мечтите си и да ги превърнете в конкретни и постижими планове. Подходящо време е за уреждане на финансови въпроси, включително покупки и добре обмислени инвестиции. В любовта ви очакват топли, споделени моменти и усещане за близост с партньора ви. Погрижете се за здравето си, като си осигурите достатъчно почивка и за възстановяване.

СКОРПИОН

Ще се появят препятствия днес, които временно ще забавят изпълнението на ежедневните ви задачи. Въпреки напрежението около вас, е важно да останете спокойни и да подходите с търпение. Можете да промените обстоятелствата, които не ви носят полза и да ги трансформирате в позитиви за себе си. Периодът е подходящ да обмислите дългосрочните си цели и да подредите приоритетите си. В любовта ви очакват романтични моменти с любимия ви човек. Здравето ви е стабилно и сте в добра форма.

СТРЕЛЕЦ

Подхождайте смело към мечтите си и предприемайте действия за тяхната реализация. Благоприятен период е за покупки, инвестиции и подготовка на бъдещи проекти. В любовта ви очакват радостни моменти с партньора ви, изпълнени с разбирателство, нежност и споделени преживявания, които укрепват връзката ви и ви носят хармония. Отделете време за любимо хоби, което развива въображението и уменията ви. Изпитвате нужда да излезете с приятели, като тези срещи ще ви заредят с положителна енергия.

КОЗИРОГ

Чувствате се уверени и фокусирани върху постигането на вашите цели - подхождате рационално и добавяте креативен и иновативен подход за реализирането им. В личен план ще се радвате на спокойствие и пълноценни моменти с партньора си, които ще засилят близостта помежду ви. Слушайте интуицията си при вземане на важни решения, които изискват внимание. Отделете време за спорт или разходка, за да поддържате здравето и енергията си в оптимална форма.

ВОДОЛЕЙ

Събуждате се с празнично настроение и усещане за хармония. Времето е благоприятно за забавления и запознанства. Близките или приятели ще ви дадат ценни насоки и подкрепа, които ще ви помогнат да реализирате мечтите си. Лесно вдъхновявате околните с иновативни идеи. Благоприятен период е да се поглезите с покупки и разкрасителни процедури. В любовта ви очаква приятна изненада, която ще стопли сърцето ви. Намерете време и за разходка или лек спорт, за да поддържате тонуса си.

РИБИ

Изпълнени сте с вдъхновение, както и с мечти, които могат да се превърнат в реални постижения в бъдеще. Поддържайте здравето си чрез балансирано хранене и лека физическа активност, за да запазите тонуса си. Избягвайте важни разговори и сериозни решения, за да предотвратите грешки. В любовта е възможно разминаване в очакванията с партньора ви, затова подходете с разбиране и търпение. Отделете си време за почивка и удоволствия, които ще ви помогнат да възстановите вътрешния си баланс.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg