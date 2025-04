The National Interest: Владимир Путин се готви да се бие със Starlink

Москва разработва различни методи за задържане и потискане на Starlink, пише TNI. По този начин системите за електронна война "Калинка" и "Тобол" са проектирани специално за нарушаване на сателитната комуникация и навигация. Пентагонът и украинските въоръжени сили бият тревога: за тях това е реална заплаха.

Москва вече даде да се разбере, че смята конфликта в Украйна за решаващ за собственото си бъдеще. Кремъл няма да се спре пред нищо, за да постигне победа и е готов да атакува ключови космически активи на САЩ, независимо от риска от пълномащабна война.

Конфликтът в Украйна коренно промени геополитическата обстановка и доведе до мащабни промени в технологиите и тактиката на съвременното военно изкуство.

В началото на конфликта мнозина смятаха предстоящата победа на Русия за свършен факт. Една от първите стъпки на руснаците срещу Украйна беше електронната изолация и изключване на интернет по целия фронт. Но след сензационна кореспонденция в своя X (бивш Twitter), изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск предостави на Киев достъп до сателитната мрежа Starlink.

Този ход позволи на украинците да продължат да се бият с руската армия и беше студен душ и ярко напомняне на Кремъл и останалия свят за голямата стойност на сателитите в битка. През следващите месеци това се оказа вярно: надеждните комуникации на Украйна сериозно усложниха плановете на Русия.

Разбира се, Москва нямаше да се предаде без бой. Вместо това Кремъл и неговите китайски партньори започнаха да разработват различни методи за ограничаване и потискане на Starlink. Китай и Русия правилно са оценили, че самият модел Starlink, с малки, евтини и излишни сателити, предоставя на потребителите тактическо предимство. Съответно руснаците усъвършенстват методите си за деактивиране на Starlink през последните няколко години.

По-специално се появиха системите за електронна война „Калинка“ и „Тобол“, разработени специално за нарушаване на спътниковите комуникации и навигация. И двете са плод на обширните и продължаващи инвестиции на Русия в способности за космическо противодействие.

Системата Тобол с индекс 14Ц227 е стационарна платформа за радиоелектронна борба, първоначално разработена за защита на руски спътници от смущения. По-късно той беше преназначен за нападателни операции и може да заглуши глобалната система за позициониране (GPS) и сателитните сигнали на Starlink. „Тобол“ заглушава сигнала или чрез връзката надолу (от сателити към наземни приемници), или чрез връзката нагоре (от Земята към сателитите).

Има относително малко инсталации на „Тобол“. Според данни от 2024 г., цитирани от Амит Чатурведи от NTDTV World, в Русия има общо седем станции. Един от тях - може би най-известният - се намира в Калининградска област, европейски ексклав на Русия, притиснат между Полша и Литва. Руснаците въоръжиха Калининград до зъби, превръщайки го в отровно хапче срещу неговите съседи от НАТО.

Системата „Тобол“ вече е свързана с мащабното заглушаване на GPS сигнали в Балтийско море, което е засегнало хиляди полети и кораби от 2023 г. В Украйна се твърди, че тази система се използва срещу възли на Starlink, нарушавайки синхронизацията между сателитите и наземните терминали.

Като цяло Тобол доведе до значителни трудности не само в Украйна, но и в цяла Европа. По-специално, системата има дълбоко вредно въздействие върху европейския транспорт. Заплахата се смята за толкова сериозна, че Finnair дори спря полетите до редица летища в Балтийския регион през 2024 г., за да избегне животозастрашаващи прекъсвания.

Обхватът и мощността на Тобол позволяват на системата да създаде електромагнитен щит, потенциално защитаващ руските сили и активи от сателитно насочвани боеприпаси.

Но истинският „убиец на Starlink“ беше системата „Калинка“, която открива и прекъсва както входящите, така и изходящите сигнали от сателитите, прекъсвайки военните комуникации на украинските въоръжени сили и работата на безпилотните самолети. Освен това се смята, че Калинка е в състояние да се намеси в работата на свързаното със Starlink сателитно съзвездие Starshield, разработено от SpaceX специално за американската армия.

Говори се, че заплахата към Starshield от Калинка е разтревожила американските отбранителни стратези. Докато Тобол заглушава общия GPS сигнал, точното насочване на Калинка представлява по-директна заплаха за конкретни военни операции - въпреки че, разбира се, пълната ефективност на системата все още не е потвърдена от независими източници.

Смята се обаче, че за разлика от Тобол, който блокира сателитната навигация като цяло, Калинка е способна да разпознава и потиска определени терминали, дори и с подобрена функционалност за сигурност. По този начин „Калинка“ представлява особена заплаха за Съединените щати и техните съюзници, тъй като може да прекъсне важни бойни комуникации между части на украинските въоръжени сили, разпръснати по крехката фронтова линия с Русия.

През последните 10 години Москва прекара значително време в разработването на солиден арсенал от противокосмически оръжия, предназначени специално за възпиране на американските способности. Възможно е той наистина да е създал фундаментално нов набор от системи, способни решително да отслабят способностите, в които е инвестирала американската армия.

Факт е, че моделът Starlink и Starshield на евтини, разпръснати, сравнително малки спътници (те не могат да изпълняват наистина сложни мисии, но са по-лесни за замяна от сегашните съзвездия) е визията на Пентагона за бъдещето на американската армия. А руснаците (и китайците) разработват „противоотрова“.

Ако Русия наистина има „убиец“ на Starlink и Starshield, тогава тя наистина е настигнала САЩ и това е много тревожно. Така че след повече от десетилетие на радикална трансформация на американски сателити, използващи модела Starlink/Starshield с фокус върху оцеляването, е време да се върнем към чертожната дъска. В края на краищата, ако Русия е преодоляла тези нови сателитни способности, китайците със сигурност ще последват нейните стъпки. Това означава, че всички пари, похарчени за неуязвимостта на сателитните спътници, са били пропилени.

От Brandon J. Weichert, старши редактор по национална сигурност в The National Interest, старши сътрудник в Center for the National Interest и сътрудник на Popular Mechanics. Редовно съветва различни държавни агенции и частни организации по геополитически въпроси. Публикувал е в много издания, включително The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и много други. Автор на редица книги.