The National Interest: Защо иранската хиперзвукова ракета Fattah-1 е катастрофа за сигурността на Израел (ВИДЕО)

Преди две години, през юни 2023 г., Ислямска република Иран представи Fattah-1, първата хиперзвукова балистична ракета на страната - поне според Корпуса на гвардейците на иранската революция. Фатах означава „Завоевател“ на фарси, пише The National Interest.

Ракетата представлява важен крайъгълен камък във военните амбиции на Иран, сигнализирайки намерението му да проектира мощ - и подчертава радикалния, развиващ се характер на ракетната заплаха на Иран. В много отношения тази заплаха е дори по-голяма загриженост за западните стратези, отколкото праговите способности на Иран за ядрени оръжия. В края на краищата, дори ако Иран създаде такива оръжия, той не би могъл да ги използва, без да предизвика собственото си унищожение. Но ако Техеран наистина беше разработил хиперзвукова балистична ракета, всеки знае към коя нация щеше да бъде насочена първо.

Дали Русия даде на Иран хиперзвуково оръжие?

Fattah-1 се описва като балистична ракета със среден обсег (MRBM) около 870 мили, способна да атакува множество места в Близкия Изток, особено Израел. Ирански официални лица твърдят, че може да постигне скорости между 13 и 15 Маха, което е доста над прага от 5 Маха за класификация на хиперзвукови оръжия.

Предвид изключително близките отношения на Иран с Русия и факта, че Русия е плащала за всички трансфери на оръжия както от Иран, така и от Северна Корея с напреднали руски системи, наличието на работещи хиперзвукови оръжейни способности в Иран – нация, която никога не е била свързвана с авангардна инженерна мощ – повдига въпроса как Техеран се е сдобил с тази система. Изглежда не само възможно, но и вероятно оръжието да им е предадено от Русия, която има най-мощния капацитет за хиперзвукови оръжия от всички велики световни сили.

За разлика от традиционните балистични ракети, които следват предсказуеми параболични траектории, Fattah-1 разполага с маневрено превозно средство за повторно влизане (MaRV) , което му позволява да коригира курса си по време на полет, както в рамките на, така и извън земната атмосфера. Тази маневреност, улеснена от система за задвижване с твърдо гориво и подвижна вторична дюза, е централна за способността на Fattah-1 да избягва най-модерните системи за противоракетна отбрана, като израелската стрела ,железния купол - или дори американски системи като Aegis и Patriot.

С други думи, присъствието на Fattah-1 трябва да накара американците и израелците да спрат да агитират за превантивни въздушни удари срещу предполагаеми ирански съоръжения за разработване на ядрени оръжия.

Иран е твърдо настроен да се сдобие с арсенал от ядрени оръжия. Техеран вярва, че притежаването на тези оръжия ще гарантира оцеляването на техния все по-крехък режим, като същевременно ще предостави на Иран влияние над техните регионални врагове. По този начин иранското ръководство никога няма да се откаже доброволно от програмата си за ядрени оръжия - поне не и пред лицето на американските и израелски заплахи.

За автора: Brandon J. Weichert

Brandon J. Weichert , старши редактор по национална сигурност в The National Interest, както и сътрудник в Popular Mechanics, който се консултира редовно с различни държавни институции и частни организации по геополитически въпроси. Писанията на Weichert са публикувани в множество публикации, включително Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и безброй други. Книгите му включват Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy. Най-новата му книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.