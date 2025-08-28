Време е за AI грамотност: защо всяка професия трябва да разбира как работи изкуствения интелект

Според проучване на Hostinger към момента около 78% от предприятията в световен мащаб са интегрирали технологии за изкуствен интелект в поне една бизнес функция. Това е значително увеличение в сравнение с предишни години, когато внедряването им беше много по-ниско (например 20% през 2017 г.).
Около 89% от малките предприятия също използват инструменти за изкуствен интелект за ежедневни задачи. Предвид настоящите тенденции на растеж и моделите на технологично развитие, очакванията са до 2035 г. над 90-95% от компаниите да интегрират AI решения в работата си.
Как и къде можем да научим за най-новите възможности на AI.
SoftUni AI предлага цялостна програма за прилагане на AI в ежедневието и бизнеса. Това е достъпна и структурирана възможност за усвояване на ключови знания и практически умения, необходими за професионалната адаптация към новата технологична реалност.
AI грамотността не се ограничава до програмиране на изкуствен интелект. В по-голяма степен е свързана с умелото му използване за решаване на реални задачи – както професионални, така и лични. Тя включва способността да се избира правилният инструмент в правилния момент, така че той да носи максимална стойност. Да бъдеш AI-грамотен означава да знаеш как да използваш дадена система и да преценяваш кога е подходящо да се довериш на автоматизация и кога е по-добре да се намесиш лично. Това е умение, което съчетава технологично знание с практическа преценка и критично мислене.
Тези умения вече се възприемат като част от базовата дигитална култура, подобно на работа с офис приложения или управление на онлайн комуникация.
Все повече професии започват да интегрират елементи на AI в работния процес. AI се превръща в универсален инструмент – подобно на интернет и мобилните технологии, той постепенно навлиза във всички сфери на работа. За различните специалисти това означава нови възможности за ефективност, креативност и стратегическо предимство. Разнообразието от случаи, в които използването на изкуствен интелект носи осезаема полза, е голямо:
Изкуственият интелект не променя само работната среда, но и начина, по който организираме личния си живот. Той вече е част от редица ежедневни ситуации, в които пести време и улеснява решенията. Все повече хора използват AI като личен асистент, който може да предложи идеи, да направи сравнения и да помогне за организацията на ежедневните дейности, сред които:
Умението да се използват ефективно AI технологии е новата дигитална грамотност, която определя конкурентоспособността и адаптивността на съвременния специалист.
Програмата на SoftUni AI за прилагане на AI в ежедневието и бизнеса се откроява като стратегическа възможност за овладяване на необходимите знания и умения. Тя дава на участниците стабилна основа и практическа насоченост, с която да бъдат крачка напред в ерата на изкуствения интелект.