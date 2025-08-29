Азиатки спряха Стоеви на световното

Сестрите Стефани и Габриела Стоеви не успя да се класират за първи път в кариерата си на полуфинал на световно първенство по бадминтон. Женската ни двойка отпадна на четвъртфинала след загуба с 15:21, 10:21 от малайзийките Пърли Тан и Тина Муралитаран за 32 минути пред 8000 зрители в „Адидас Арена“ в Париж.

Европейските шампионки всъщност бяха равностойни в началните части на двата гейма срещу дует №2 в света, но темпото се оказа твърде високо. В първата част българките се държаха до 12:13, а във втората сривът дойде при 10:9. Място сред първите 8 все пак е изравнено най-добро класиране за сестрите от Хасково на мондиал – те записаха същото постижение и на световното в Уелва през 2021 г., както и на олимпиадата в същата парижка зала миналото лято.