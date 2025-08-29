Зетова: Предстои ми тежко решение

Антонина Зетова е пред „тежко решение“ след провала на женския национален отбор по волейбол на световното първенство в Тайланд. Под ръководството на селекционера „лъвиците“ записаха три загуби и отпаднаха още в груповата фаза.

„Емоциите са все още много силни, защото всички ние мечтахме да си постигнем целта и това беше да преминем в групата – заяви треньор ?1 на България. - Подготвяхме се много за този мач с Канада. Моят помощник, който записа грешно нарежда на таблета, се разплака след мача. Това е животът. Понякога трябва и малко късмет, който ние го нямахме на този мач. За мен следма малко анализ, малко отрезвяваве на главата и след това да взема някои важни решения за себе си“.