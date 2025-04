Американски астронавт избра руска песен за полета си до МКС

Американският астронавт Джонатан "Джони" Ким каза, че преди началото на мисията до Международната космическа станция (МКС) "ще чуе песента на руската група "Комбинация".

На пресконференция той посочи, че е съставил плейлист от песни, които му напомнят за космоса, но и също така са специални за него и семейството му.

"Има я песента на Дейвид Бауи "Starman", а аз ще слушам и любимата ми руска песен "Американско момче", завърши астронавтът, цитиран от Национальная Служба Новостей.

По-рано Държавната комисия одобри основния екипаж на космическия кораб "Союз МС-27", който освен Ким включваше космонавтите на "Роскосмос" Сергей Рижиков и Алексей Зубрицки, припомня агенцията.

"Астронавтът на NASA Джони Ким и космонавтите на "Роскосмос" Сергей Рижиков и Алексей Зубрицки трябва да излетят в 1:47 сутринта ET във вторник на борда на ракетата Союз МС-27 до орбиталния аванпост, където ще акостират в 5:03 сутринта същия ден", съобщиха в платформата Х от Международната космическа станция.

NASA astronaut Jonny Kim and Roscosmos cosmonauts Sergey Ryzhikov and Alexey Zubritskiy are due to launch at 1:47am ET on Tuesday aboard the Soyuz MS-27 rocket to the orbital outpost where they will dock at 5:03am the same day. Watch here... https://t.co/AqTtwYmtYp pic.twitter.com/IA7rFezcWO