Апартаментите в Лондон поскъпнаха над два пъти

168 хил. паунда за дом в Шотландия

Жилищните имоти в Лондон са поскъпнали над два пъти за последните 20 години, пише “Индипендънт”. Анализ показва къде във Великобритания цените на жилищата нарастват най-много през годините. Районът на Лондон е на първо място, следван от Югоизточна и Източна Англия, където цените на имотите са нараснали с 87% за 20 години.

Средно за Великобритания поскъпването на имотите е със 74% от 2005 г. насам, добавяйки над 150 000 паунда към средната цена на едно жилище. Това означава, че средната цена се е повишила от 113 900 паунда на 268 200 паунда през последните 20 години.

Цените на жилищата в Североизточна Англия са нараснали с 39% през същия период. В Блекпул поскъпването на жилищата е с 26%, докато в Съндърланд е с 22%.

В Шотландия и Уелс поскъпването на имотите е съответно с 63 и 64 на сто, което извежда средните цени на жилищата до 168 000 паунда за Шотландия и 206 500 паунда за Уелс.

Проучване, проведено сред 2000 души в Обединеното кралство, показва, че 52% от хората във Великобритания биха обмислили да се върнат на мястото, където са израснали. “Ако сте израснали в Североизточна Англия, купили сте жилище в Лондон и сега се връщате към корените си, имате късмет”, посочва Том Бил, ръководител на проучванията на имотните пазари за Великобритания в международна консултантска компания.