За инвестиция купуват предимно двустайни

Къщите край града са много скъпи

Има интерес към градове до София

Делът на продаваните двустайните апартаменти в София нараства до 78%, а делът на тристайните намалява до 20 на сто, показват данни на консултантска компания на пазара на имоти. Причината за това е много активният инвестиционен пазар, при който двустайните апартаменти са предпочитани. Основният принос за ръста в броя на сделките идва именно от покупките на двустайни апартаменти с цел инвестиция. Тези сделки се сключват най-вече за сгради в процес на строителство, включително и на много ранен етап.

Сделките са предимно с жилища ново строителство, но наред с тях активно купуват и разнообразни други имоти. Например, напоследък се активизираха покупките на етажи от къщи, които преди това бяха сред по-непредпочитаните типове имоти. При налично предлагане хората купуват и стари тухлени жилища и панелни апартаменти. Има търсене и на къщи в крайградските райони на София, но техните цени са доста високи и затова сделките са по-малко.

За сметка на това, апартаментите в сателитни на София градове се радват на много голям интерес поради ограниченото предлагане и възможностите, които този тип имоти предлагат. Тези имоти дават възможност за инвестиция с по-малък бюджет, на цени двойно по-ниски, отколкото за апартаментите в София, а същевременно съчетават удобствата на малкия град и близостта до столицата.