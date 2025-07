Археолози откриха град на 3500 години в Перу

Археолози обявиха откриването на древен град в северната провинция Баранка в Перу, съобщава Reuters. Смята се, че 3500-годишният град, наречен Пенико, е служил като ключов търговски център, свързващ ранните общности по тихоокеанското крайбрежие с тези, живеещи в планините на Андите и в басейна на Амазонка.

Разположен на около 200 км северно от Лима, обектът се намира на около 600 м надморска височина и се смята, че е основан между 1800 и 1500 г. пр.н.е. - приблизително по същото време, когато ранните цивилизации процъфтяват в Близкия изток и Азия.

Изследователите твърдят, че откритието хвърля светлина върху това какво се е случило с най-старата цивилизация в Америка - Карал.

Публикуваните от изследователите кадри от дрон показват кръгла структура на тераса на хълм в центъра на града, заобиколена от останки от каменни и глинени сгради.

Осемгодишните проучвания на обекта разкриват 18 структури, включително церемониални храмове и жилищни комплекси.

