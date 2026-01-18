Атанасовден е!

На 18 януари Православната църквата почита паметта на св. Атанасий Велики, който е наричан "стълб на Православието". Българският патриарх Даниил ще отслужи празнична света литургия от 9 ч. в храма в софийското село Горни Лозен, който носи името на светеца. След службата на вярващите ще бъде раздаден благословен обяд.

Днешният ден е известен повече като Атанасовден заради голямата почит на народа към Александрийския архиепископ, който е посетил и нашите земи през 343 г.

"Свети Атанасий Велики, баща на православното богословие – личността му и делото му оставят отпечатък върху монашеството и истината на вярата като спасение на човешката душа", разказва отец Георги Марков от храм "Свети Атанасий" в софийското село Горни Лозен, по БНР.

"Свети Атанасий Велики е сред най-светлите авторитетни личности в историята. Той вижда в църквата Тяло Христово, в което истината на вярата е жизненоважна за спасението на човека и за неговата душа."

Светецът Атанасий е имал силна връзка със Сердика като един от значимите християнски центрове на Балканите през III-IV в.

"В Сердика се провежда един изключително важен църковен събор. Тогава се утвърждава и Символът на вярата. Свети Атанасий е проповядвал и служил в Сердика, така че мисля, че е редно на този ден да се съберем повече хора, да отправим молитва към нашия патрон на църквата в село Лозен, Свети Атанасий."

В народните поверия Атанасовден бележи средата на зимата. Народът вярва, че на този ден светията си съблича кожуха, облича бяла копринена риза и отива да вика лятото: “Иди си зимо, да дойде лято!”.

Като чуела това, зимата си стягала кожуха, за да си иде, и да отстъпи място на лятото. В българската традиция е популярен изразът “Атанас дойде, дойде лятото!” Затова празникът е известен още и като “Среди зима”.

Свети Атанасий е светецът-покровител на зимата, снега и студа.

За здраве и плодородие се събират кокичета и първите слънчеви лъчи се смятат за лечебни.

На Атанасовден, както и на Антоновден, се приготвят хлябове, намазани с мед, маджун или петмез срещу болестите.

На 18 януари имен ден имат: Атанас, Атанаска, Ася, Нанси, Наска, Наско, Hасo, Настя, Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Таня, Тинка, Тина, Танко, Танка.