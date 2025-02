Атентатор уби петима души в Афганистан

Атентатор ликвидира петима души, включително талибани от силите за сигурност, при експлозия пред банка в Северен Афганистан, съобщи полицията.

При нападението, насочено към опашка от хора, чакащи да получат заплатите си от банка в град Кундуз, столица на провинция Кундуз, са ранени още седем души, предаде АФП.

„Атентатор самоубиец, който е имал самоделни взривни устройства, се е самоубил“, заяви Джумадин Хаксар, говорител на полицията в провинция Кундуз.

Той заяви, че сред убитите има цивилни граждани, държавни служители и членове на талибанските сили за сигурност.

„Полицейското командване на провинция Кундуз работи със съответните организации, за да открие извършителите на инцидента и да ги изправи пред съда“, добави Хаксар.

