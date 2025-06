Аятолах Хаменей обяви, че Иран е победил Израел и САЩ

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей се обърна към нацията за първи път след 12-дневната война с Израел, която беше прекратена от Съединените щати, и заяви, че Ислямската република е победила, както Израел, така и САЩ.

„Въпреки цялата шумотевица, въпреки всичките им изявления, ционисткият режим беше практически победен и смазан“, каза Хаменей, цитиран от ИРНА. Според него, само американската намеса е спасила Израел от пълно унищожение.

Същевременно той подчерта, че Иран е „победил“ и Съединените щати. „Американският режим влезе в пряка война, осъзнавайки, че без нея ционисткият режим ще бъде заличен от лицето на земята. Той обаче не постигна никакви резултати. И тук Ислямската република взе надмощие, отговаряйки на Америка със смазващ шамар в лицето“, каза Хаменей.

Той отделно разкритикува президента на САЩ Доналд Тръмп, припомняйки, че е призовал Иран да се предаде. „Вече не става въпрос за обогатяване на уран, а за капитулация. Тези думи са твърде големи за устата на американския президент“, каза Хаменей. Той добави, че Тръмп е разкрил „истинските намерения“ на Съединените щати и е нанесъл „тежка обида на иранската нация“.

По-рано днес в първата си публикация в платформата "Х" след прекратяването на огъня Хаменей поздрави иранците за победата" над Израел. "Поздравявам ви за победата над лъжливия ционистки режим", написа той.

I offer my congratulations on the victory over the fallacious Zionist regime.