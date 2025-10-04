Бащата на Сияна: Беззаконието е в основата на трагедиите

"Причините за трагедията се коренят в беззаконието", заяви Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна. В ефира на NOVA той коментира последиците от водното бедствие по Южното Черноморие и изрази сериозни опасения, че решение на Върховния касационен съд може да компрометира десетки дела, включително и това за смъртта на дъщеря му.

Николай Попов сподели, че водното бедствие по Южното Черноморие е засегнало и семейството на убитата Христина, чиито роднини са загубили малък бизнес със сувенири, отнесен изцяло в морето.

Според Попов, проверките, които се извършват от властите след наводнението, няма да установят нарушения, тъй като застрояването на деретата е напълно законно. Той определи ситуацията като дело на "дерибеи", които от началото на демокрацията „избират кмета и общинския съвет и съответно си приемат подробни устройствени планове, каквито те искат“. По думите му поради тази причина „на тези хора не можем да им потърсим отговорност за най-вече тримата загинали и всичко остава за сметка на хората“.

Проблемите в институциите обаче не спират дотук. Попов коментира с тревога решението на Върховния касационен съд (ВКС) да обяви за нелегитимен изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Според него това може да има сериозни последствия за множество дела, включително за това на дъщеря му.

„Решението на ВКС излага тези дела на огромен риск“, заяви той и обясни, че адвокатите на извършителите могат да поискат обявяване на всички действия по разследването за „нищожни“, което би довело до „изключителна подигравка с българските граждани“. Затова той е убеден, че „има и такива, които не са окей“ в съдебната система.

Като пореден пример за институционално безхаберие, Николай Попов разкри и за друг трагичен случай, на който е станал свидетел на магистрала „Хемус“, където човек е загинал, след като автомобилът му се е нанизал в повредена мантинела. „Този млад мъж на 33 години се сбогува с живота си заради поредното безхаберие“, изрази възмущението си той.