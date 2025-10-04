Общината зове хората от "Люлин" и "Красно село" да хвърлят боклука в големи строителни контейнери

Живеещите в "Люлин" и "Красно село" да изхвърлят по възможност битовите си отпадъци в големи сиви контейнери, които по принцип се използват за строителни отпадъци. Те ще бъдат разположени на 8 места в "Люлин" и на 6 в "Красно село". Това стана ясно на брифинг на кмета на София Васил Терзиев и организационният общински щаб.

От неделя сметопочистването на двата района поема Столичното предприятие за третиране на отпадъци, което по принцип се занимава с обработката на боклука. След като договорите със сегашния чистач на двата района изтекоха, а Терзиев заяви категорично, че няма да сключи нов договор с единствения останал кандидат за зоната в мегапоръчката за почистването на столицата, тъй като той иска от общината 420 лв. на тон извозен отпадък при прогноза от 200 лв. на тон, се стигна до извънредната ситуация в "Люлин" и "Красно село". Там бе въведена кризисна организация за сметопочистването за периода от 5 до 19 октомври.

"Такса корупция няма да плащаме. Работихме над различни варианти и предполагахме, че може да се стигне до тук. Искам да успокоя гражданите на двата района, че сметосъбирането няма да спре и те ще получават информация всеки ден. Апелирам обаче за търпение и солидарност. С общи усилия ще се преборим и с това предизвикателство. В общ интерес е да не плащаме неразумни цени за услуга, която няма да бъде подобрена. Това няма да мине и ще се справим заедно", допълни Терзиев.

Той не отговори конкретно какво ще се случи след 2 седмици и дали тази временна организация на сметосъбирането ще продължи и тогава. Обясни, че предстоят и срещи с общинските съветници, за да се обсъдят възможните решения, а една от темите ще е увеличаване на капацитета на общинското дружество "Софекострой", което в момента чисти "Красна поляна". Първоначалната идея на общината бе да възложи чистенето на двата района на "Софекострой", но дружеството отказа с мотив, че няма достатъчно техника. Общината ще преговаря и с единствения останал кандидат да намали цените.

"Не е само за тези 2 района и не е само за боклука, а да кажем: "Не" на едни хора, които искат да злоупотребят с нашето време и търпение и най-вече с нашите пари", каза още Терзиев.