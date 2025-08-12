Бедственото положение, обявено в община Средец, ще бъде отменено

Още по темата: Бедствено положение е обявено в три населени места в община Средец 10.08.2025 18:35

Бедственото положение, обявено заради пожарите в три населени места в община Средец, ще бъде отменено. Това каза кметът Иван Кичев.

"Последните данни сочат, че вече почти няма активни огнища, така че вероятно ще го отменя. Няма опасност за населението. Днес има вятър от сутринта, по принцип духа по обед, но този път е от рано, затова и продължават дейностите по потушаване, но няма активни огнища”, заяви Кичев.

На терен през нощта са останали екипи на пожарната. Те ще продължат да следят ситуацията, съобщава БНР.

„Няма опасност за населените места и за техните жители. "Към момента пламъците са унищожили около 10 хиляди декара земеделски площи и гори, от които 1000 декара са към фонда на община Болярово", каза още Иван Кичев.