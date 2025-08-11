Военнослужещ загина в катастрофа между военен автомобил и лека кола

Двама души бяха ранени, а един загина при катастрофа между военен автомобил УАЗ и лека кола на главния път между Елхово и Бургас, при разклона за село Маломирово.



Сигналът за тежкия пътен инцидент е получен към 16:50 часа. Движението е временно ограничено, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР-Ямбол Татяна Павлова.

На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По първоначални данни при инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски.

На мястото на катастрофата е пристигнал екип на Спешна помощ. При транспортирането на пострадалите военнослужещи към МБАЛ – Ямбол капитан Николай Илиев е починал. Той е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г.

В тежко състояние е водачът на лекия автомобил.