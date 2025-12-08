Чатбот отговоря на въпроси за приема в детски градини

Кога започва приемът в ясла или детска градина, какви документи трябват или какви компенсации се полагат, ако не приемат детето вече може да попитате новия интелигентен чатбот на Столична община вместо да чакате обаждането ви по телефона да бъде прието или да търсите информация на други места. Чатботът е дигитален асистент, който не работи с предварително зададени бутони и ограничени опции и отговаря бързо, точно и сигурно на въпросите на родителите за приема в детските градини, яслите и училищата.

Той е достъпен на плагформата kg.sofia.bg, обяви кметът Васил Терзиев във фейсбук. От поста му става ясно, че инструментът е полезен за родителите и че от първите дни на работата му над 100 родители са му задали над 300 въпроса. С много от тях разговорът продължава с по 7-8 въпроса в рамките на един чат. Осигурена е максимална защита на личните данни, информацията остава само в платформата и не се споделя с никакви външни системи, уверява още кметът.

Чатботът спестява значителен административен ресурс и по думите на зам.-кметът в направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” Иван Гойчев е още една стъпка към модерна, достъпна и ефективна администрация, която облекчава родителите.