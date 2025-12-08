„Кайрос“ стигнал до Ахтопол без капитан и офицери (Обзор)

Корабът на практика е изоставен

Само трима моряци останаха на борда след две евакуации с хеликоптер “Пантер”

Бедстващият след атака с украински дронове танкер “Кайрос” е достигнал до крайбрежието на Ахтопол без капитан и офицери. От 25-членния му екипаж на борда останали само 10 моряци от Индонезия, Мианмар и Виетнам.

Вероятно останалите са се качили на турския влекач “Тимур бей”, който заряза ударения от украински дронове 276-метров празен танкер в нашата акватория. “Офицерският състав явно се е евакуирал предварително. На практика плавателният съд е изоставен.

Сега нашите власти трябва да го изтеглят и да представят сметката на корабособственика. Ако той не я плати, танкерът следва да се продаде, за да се покрият част от разходите. България веднага трябва да предяви иск, защото корабът не е мореходен”, обясни пред “Труд news” кап. Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.

Той припомни сагата със заседналия в скалите край Камен бряг “Вера Су”. Спасителната операция за него струваше 2 млн. лв., а от продажбата му държавата получи 276 000 долара.

“Кайрос” пострада от атака на украински дронове на 28 ноември в турската икономическа зона на Черно море. На борда му пламнал пожар, който го направил неуправляем. На 3 декември танкерът бил взет на буксир от “Тимур бей”, за да бъде закаран в Тузла.

Два дни по-късно двата плавателни съда навлезли в наши териториални води и внезапно влекачът се отделил и оставил “Кайрос” да дрейфа. Моряците успели да пуснат котви на 700 метра от брега на Ахтопол. Собственик на танкера е китайска компания, чийто представител е в контакт с нашите власти, потвърди Румен Николов, главен директор на Главна дирекция “Аварийно-спасителна дейност” към Морска администрация, който нарече необяснимо изоставянето на танкера от турския влекач. Пред специализираното издание maritime.bg представителят на китайската фирма обяснил, че вероятно причината е била изключително лошото време.

Въпреки продължаващата буря с хеликоптер “Пантер” на ВМС през последните 2 дни на “Кайрос” бяха доставени провизии и генератор, за да има поне осветление. В неделя и понеделник по въздух над бушуващото море бяха евакуирани седем от моряците, които са в добро състояние, но без документи, защото пожарът ги е унищожил. Предстои спасените да бъдат разпитани от “Гранична полиция”.

По желание на корабособственика на борда остават трима души. Предстои организирането на операция по изтеглянето на танкера в Бургаския залив. За целта са нужни мощни катери, с каквито разполагат фирми от Варна и Бургас. България обаче има нужда от нов спасителен кораб, призна вчера началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Старият “Перун” бе нарязан за скрап преди няколко години въпреки протестите на морската общност. Сега при кризи като тази с “Кайрос” успешно реагират Военноморските сили, но за целта те трябва да разполагат с нужното финансиране, каза Ефтимов.

Според командира на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов от началото на войната в Украйна в наши води са неутрализирани два дрона и шест бойни плаващи мини. Участвалите в двете операции флотски авиатори ще бъдат наградени от Министерството на отбраната.