Седмичната анкета на „Труд Нюз“: Протестите в София - уж срещу бюджета, превърнати в атака срещу правителството

В седемдневна онлайн анкета на „Труд Нюз“, в която участваха 2973 читатели с уникални IP адреси, беше поставен въпросът каква е реалната цел на протестите в София. Резултатите разкриват картина, силно различна от официално обявената тема „против бюджета“ и подчертават усещането за политическа употреба на гражданското недоволство.

Според отговорите едва 8.21 процента от участниците смятат, че протестите имат за цел бюджетът да бъде пренаписан. Много хора, интервюирани на място, дори не знаеха защо са там, което допълнително засилва впечатлението за липса of ясна гражданска кауза и ориентация. Вместо това мнозинството от гласувалите – цели 53.62 процента – са на мнение, че истинската цел е да бъде свалено редовно избраното правителство. Това потвърждава наблюденията от площада, където партийни лица бързо изместиха акцента от бюджета към политическа атака и искания за оставка.

Значителен дял – 27.75 процента – смятат, че протестите целят връщане на власт на коалицията ПП–ДБ. Това тълкуване кореспондира с появата на видни фигури от тази политическа група, които използваха гражданската мобилизация като платформа за партиен натиск. Любопитен е и фактът, че 10.43 процента от анкетираните възприемат протестите като социално събитие, своеобразно „пиене на бира пред Парламента“, което допълнително размива представата за сериозност и автентичен обществен мотив.

Обобщено, данните показват, че протестите уж започнаха като инициатива срещу бюджета, но бързо бяха употребени за политически цели, свързани със сваляне на правителството и подкрепа за определени партийни интереси.

