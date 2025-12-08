Особености на новия Бюджет 2026

Още по темата: Зелена светлина: Тристранката се разбра за Бюджет 2026 08.12.2025 14:36

444 млн. евро повече от средствата за здравеопазването в сравнение с 2025 г.

Социалният диалог е възстановен и че по всички основни бюджетни теми е постигнато широко съгласие между държавата, бизнеса и синдикатите, макар и с отделни въздържали се позиции. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев обяви след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски внесе повече яснота по темата, която пряко засяга всеки българин, а именно здравеопазването. В неделя Надзорният съвет на НЗОК одобри проекта на бюджет.

"Изготвеният проект е съобразен с параметрите и допусканията на консолидираната обща рамка на бюджета и измененията на конкретни показатели, като в приходната част на проекта на бюджет, заедно с трансферите, са 5,288 592 хил. евро, което е с 444 млн. евро повече от средствата за здравеопазването в сравнение с 2025 г., което е с ръст от 9,2%", каза доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК.

Какви са особеностите на новия Бюджет 2026?

За първична извънболнична медицинска помощ се предвижда ръст на средствата с 6,4%, на средствата за специализирана извънболнична помощ – ръст с 4,7%, за медико-диагностични дейности – ръст с 9,5%, за болнична помощ – ръст с 10,1%, за медицински изделия – ръст с 5,7%, за лекарства, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – ръст с 10,2%.

Предвиждат се 40 млн. евро за изграждане на система за електронна здравна карта, която ще позволява не само личните лекари да имат достъп до пациентското досие, а и лекарите от спешна помощ и от специализираната помощ. С нея ще се гарантира и верификацията на всяка медицинска дейност, допълни той. Резервът на Касата са 155 193 млн. евро, което е повече от 9,3% в сравнение с 2025 година