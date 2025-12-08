Военният флот получи първи нов кораб, построен в България

На борда на "Храбри" ще може да каца хеликоптер

Съюзни държави проявяват интерес към проекта

За първи път българските Военноморски сили се сдобиха с нов плавателен съд, построен у нас. Военноморският флаг на многофункционалният модулен патрулен кораб „Храбри“ бе тържествено издигнат на церемония във Военноморска база-Варна, която уважиха министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, ветерани и представители на морския бранш. "Храбри“ е първият от двата кораба, които се строят в „МТГ-Делфин“ по проект на германската NVL. Вторият – „Смели“, трябва да е готов през 2026 г.

„Денят е исторически, след повече от 100 г. ВМС получават изцяло нов кораб. Разликата е, че преди век той е бил построен във Франция, а „Храбри“ е дело на българска корабостроителница“, каза Запрянов и допълни, че вече има запитвания от съюзни държави, които се интересуват от подобни поръчки.

Сред тях са Румъния и дори далечна Колумбия, посочи главният изпълнителен директор на NVL Тим Вагнер, според когото корабът отговаря напълно на стандартите на НАТО и е част от решението за защита при новите асиметрични заплахи.

Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов добави, че „Храбри“ е първият плавателен съд в състава на ВМС, който може да приема на борда си хеликоптер или безпилотни летателни апарати и изрази надежда, че програмата за модернизация на флота ще продължи, тъй като морската ни граница в момента е най-невралгична.

В рамките на бюджета за 2026 г. това ще е факт. Продължават преговорите с Белгия и Нидерландия за закупуване на 7 минни ловци втора ръка, вече има решения на двете правителства, каза министър Запрянов. Той обаче уточни, че вероятно ще се наложи предоговаряне на някои проекти в отбраната, които се изпълняват с национални средства.