Politico: ЕС иска България да даде 1,2 млрд. евро за Украйна

Най-голяма е гаранцията на Германия – 52 млрд. евро

Европейската комисия представи план за отпускане на голям репарационен заем за Украйна, обезпечен със стойността на замразените руски държавни активи, задържани в ЕС, пише Politico. Схемата предвижда заем до 165 млрд. евро, като част от по-широк финансов пакет, който може да достигне 210 млрд. евро.

От тази сума около 140 млрд. евро са активи, държани в централното депозитарно учреждение Euroclear в Белгия, а останалите около 25 млрд. евро са в частни банки из целия ЕС.

Държавите членки ще гарантират кредита, като всяка страна поема дял от финансовия риск. Най-голяма е гаранцията на Германия – 52 млрд. евро, следвана от Франция – 34 млрд. евро. За България гаранцията при пълния пакет от 210 млрд. евро би била 1,2 млрд. евро, или 0,6% от брутния национален доход.

Заемът не предвижда конфискация на активите – капиталът остава замразен. Средствата ще се предоставят на Киев на траншове и могат да се използват както за отбранителни, така и за бюджетни нужди. Украйна трябва да върне кредита само ако Русия изплати репарации за нанесените щети, което според мнозина е малко вероятно.

Белгия е основният противник на плана, като правителството и ръководството на Euroclear предупреждават за сериозни финансови, юридически и репутационни рискове. Белгийските власти посочват, че ако Русия поиска връщане на активите – например при отмяна на санкциите, Белгия може да бъде единствено натоварена с отговорността по връщането, освен ако не бъдат подписани гаранции от всички държави членки.

Представители на ЕС, подкрепящи плана, смятат, че това е един от малкото реални начини за финансиране на Украйна, след като подкрепата от САЩ намалява. Критиците обаче наричат схемата „финансово инженерство“ с несигурен изход, тъй като ако Русия не плати репарации, активите ще останат замразени дълго, а Украйна ще остане уязвима.

Ако планът бъде одобрен, той би осигурил на Украйна жизненоважни средства за няколко години – но само при благоприятен сценарий за изплащане на дълга чрез руските репарации, отбелязва Politico.