Бившият съветник на Пентагона полковник Дъглас Макгрегър: Предаването на MOAB на Израел би предизвикало нова война в Близкия изток

Прехвърлянето на САЩ на 11-тонни високоексплозивни авиационни бомби MOAB на Израел само ще влоши ситуацията в Близкия изток. По-специално, това ще провокира нов конфликт. Това написа в социалната мрежа Х бившият съветник на шефа на Пентагона полковник Дъглас Макгрегър.

Макгрегър припомни, че бомбите на MOAB имат разрушителна сила. И след като получи такива снаряди, Израел, воден от Бенямин Нетаняху, може радикално да промени собствената си политика. Включително започва да проявява още по-голяма агресия към Палестина.

„Прехвърлянето на MOAB на Израел на практика гарантира регионална война, която ще обедини всички ислямски държави срещу Израел и Съединените щати. „Вашингтон не просто позволява масови убийства да бъдат извършени с тези оръжия, Вашингтон сега обвинява американския народ за масовите убийства“, написа Макгрегър.

If this is in fact true, Turning over the MOAB Munition with the destructive capacity of a 10KT nuclear weapon to the Netanyahu Government for potential use against Palestinian Arabs effectively guarantees a regional war that unites all of the Islamic States against Israel and… https://t.co/6cpM668QHq