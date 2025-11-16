Благоевградските лекари спасиха живота на наръганата с нож Инна

Ревнивецът Фрико се целел в сърцето

Изписват жената в началото на тази седмица

Лекарите от болницата в Благоевград успяха да спасят 37-годишната Инна Илиева, която беше намушкана с нож от бившия си приятел Георги Мирчев - Фрико. Новината съобщи директорът на здравното заведение д-р Димитър Димитров. Жената ще бъде изписана вероятно днес или утре, след като реаниматори, хирурзи и ортопеди направиха и невъзможното, за да я върнат към живот.

Ножът на нападателя пробол Инна в шията на косъм от трахеята и в гърдите на 2 см от сърцето и белия дроб. Засега версията за мотива, по която работят криминалистите, е ревност.

На фаталния 7 ноември час преди обед Инна пиела кафе с приятелка в заведение на ул. “Георги Измирлиев” в Благоевград. Към масата се приближил бившия футболист Георги Мирчев, извадил нож и няколко пъти наръгал младата жена пред очите на десетки хора. Свидетелите се обадили на тел.112, Инна била откарана в болница, където веднага я оперирали.

Само бързата реакция на хирурзите спасила Инна, която загубила много кръв и е имала само още 5-6 минути живот. Доскоро тя живеела с Фрико, но се разделили. Той се е предал сам в полицията, в момента е в ареста. Ножът е намерен в тревата до кафенето.

Фрико има криминални регистрации за побои и палеж на автомобил. Баща му е излежал присъда за грабеж и убийство. Ако бъде признат за виновен, ревнивецът може да получи до 20 г. затвор.