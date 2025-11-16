Загиналата Габриела била опитна шофьорка

Джипът й имал нужда от ремонти

Изясняват причината за катастрофа с 3-ма убити на “Тракия”

Шофьорката Габриела Красимирова, която загина заедно с още двама души при удар в друг автомобил на магистрала “Тракия”, е карала из цяла България със стария си автомобил, който имал много проблеми. Това написа нейната приятелка Виктория Недкова във фейсбук.

23-годишната Габриела била студентка в Пловдив, но ходела често в София при баба си, която била на лъчетерапия, както и при приятеля си във Варна, където имала и втора работа. Карал джип “Хонда”, произведен през 1998 г., който често се нуждаел от ремонти.

Все още изясняват причината, по която към 9,10 ч в събота в отсечката между Стара и Нова Загора Габриела изгубила контрол над волана, джипът свил рязко вляво, разкъсал мантинелата и в насрещното платно блъснал челно друг автомобил.