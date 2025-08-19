Бойко Борисов: Устойчив мир може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между ЕС, САЩ и Украйна

"Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна."

Това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в онлайн среща на лидерите на ЕНП, инициирана от Манфред Вебер, председател на формацията, цитиран от пресцентъра на ГЕРБ.

"В срещата участва Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която ни запозна подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", коментира Борисов.